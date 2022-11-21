Челябинцы раскупают новогодние туры в горнолыжные центры

На челябинских горнолыжках предлагают разные пакеты на Новый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новогодние туры в челябинские горнолыжные центры практически раскуплены. При этом туристов не пугает высокая стоимость путевок. Самыми дорогими оказались туры в «Солнечную долину», которая находится на территории Миасса, а дешевле всего — в горнолыжном комплексе «Аджигардак», где не будет новогодней вечеринки.

«Почти все путевки у нас раскуплены, осталось совсем немного. После объявления о частичной мобилизации интерес к бронированию снижался, но потом спрос снова вырос», — сообщил URA.RU владелец ГЛС «Солнечная долина» Олег Сиротин.

Новогодний тур в «Солнечную долину» с 30 декабря по 2 января включает в себя проживание в одном из отелей курорта с питанием, ски-пасс на 10 подъемов и новогоднюю программу 31 декабря. Забронировать поездку можно по тарифам, стоимость которых начинается с 34 200 рублей и заканчивается 41 800 рублями за одного взрослого человека.

Курорты «Абзаково» и «Банное», которые находятся на территории Башкирии, устраивают в новогоднюю ночь банкеты. Проживание и досуг придется оплачивать отдельно. Если самостоятельно собирать тур аналогичный тому, что предлагает «Солнечная долина», то три ночи проживания с питанием, банкет и единый ски-пасс на три дня будут стоить около 28 850 рублей.

Центр активного отдыха «Евразия» Новый год встретит с живой музыкой, ди-джеем и ведущим-конферансье. За проживание с 30 декабря по 2 января, новогодний банкет и дневной ски-пасс с 2 часов 31 декабря до 2 часов 1 января нужно будет заплатить около 24 200 рублей.

Дешевле всего будет отдохнуть в горнолыжном комплексе «Аджигардак». Курорт не организовывает новогоднюю вечеринку, а четыре ночи проживания и два дня катания обойдутся в сумму около 21 200 рублей.