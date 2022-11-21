Челябинский водитель маршрутки привлек внимание силовиков

В СКР по области устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области проводится проверка водителя маршрутного такси №24 из Сатки, которого местные жители обвинили в том, что он высадил из машины двух несовершеннолетних в мороз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«В Челябинской области проводится проверка о действиях водителя маршрутного такси, высадившего двух подростков в морозную погоду. По информации, размещенной в социальных сетях, в Сатке водитель маршрутки №24 высадил несовершеннолетних из-за нежелания проехать до конца маршрута», — заявили в пресс-службе ведомства.

По словам матери одного из мальчиков, водитель высадил двоих детей, проехав всего лишь пару остановок. Детям пришлось 40 минут мерзнуть, прежде чем они смогли уехать на следующей маршрутке.

В СКР по области устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.