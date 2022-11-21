Челябинский водитель маршрутки привлек внимание силовиков

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Городские зарисовки. Челябинск, снег, пешеход, зима, остановка общественного транспорта, маршрутка, городской транспорт, автотранспорт, масочный режим
В СКР по области устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото:

В Челябинской области проводится проверка водителя маршрутного такси №24 из Сатки, которого местные жители обвинили в том, что он высадил из машины двух несовершеннолетних в мороз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«В Челябинской области проводится проверка о действиях водителя маршрутного такси, высадившего двух подростков в морозную погоду. По информации, размещенной в социальных сетях, в Сатке водитель маршрутки №24 высадил несовершеннолетних из-за нежелания проехать до конца маршрута», — заявили в пресс-службе ведомства.

По словам матери одного из мальчиков, водитель высадил двоих детей, проехав всего лишь пару остановок. Детям пришлось 40 минут мерзнуть, прежде чем они смогли уехать на следующей маршрутке.

В СКР по области устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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В Челябинской области проводится проверка водителя маршрутного такси №24 из Сатки, которого местные жители обвинили в том, что он высадил из машины двух несовершеннолетних в мороз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «В Челябинской области проводится проверка о действиях водителя маршрутного такси, высадившего двух подростков в морозную погоду. По информации, размещенной в социальных сетях, в Сатке водитель маршрутки №24 высадил несовершеннолетних из-за нежелания проехать до конца маршрута», — заявили в пресс-службе ведомства. По словам матери одного из мальчиков, водитель высадил двоих детей, проехав всего лишь пару остановок. Детям пришлось 40 минут мерзнуть, прежде чем они смогли уехать на следующей маршрутке. В СКР по области устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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