В Госдепе США следят за сообщениями о расстрелах российских военнопленных на Украине 21 ноября 2022 в 22:20 Размер текста - 17 + Власти США считают, что все должны следовать Международному праву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Соединенных Штатов внимательно отслеживают сообщения о расправе Вооруженных Сил Украины (ВСУ) над военнопленными России в Донбассе. Об этом заявила американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак. Она добавила, что власти считают, что все должны следовать Международному праву. «Разумеется, мы очень внимательно за этим следим. Действительно, важно подчеркнуть, что законы боевых действий в равной степени применяются ко всем сторонам», — сообщила американский посол, передает ТАСС. Ранее Минобороны России сообщило, что расстрел российских военнопленных ВСУ показывает всю «сущность киевского режима». Также заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Фархан Хак информировала, что организация объединенных наций (ООН) призывает расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных. Власти Соединенных Штатов внимательно отслеживают сообщения о расправе Вооруженных Сил Украины (ВСУ) над военнопленными России в Донбассе. Об этом заявила американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак. Она добавила, что власти считают, что все должны следовать Международному праву. «Разумеется, мы очень внимательно за этим следим. Действительно, важно подчеркнуть, что законы боевых действий в равной степени применяются ко всем сторонам», — сообщила американский посол, передает ТАСС. Ранее Минобороны России сообщило, что расстрел российских военнопленных ВСУ показывает всю «сущность киевского режима». Также заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Фархан Хак информировала, что организация объединенных наций (ООН) призывает расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям