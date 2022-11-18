ООН отреагировала на расстрел российских военных, украинскими боевиками

Организация объединенных наций (ООН) призывает все стороны конфликта тщательно расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками. Такое заявление сделала заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Фархан Хак.
«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — заявила Фархан Хак РИА Новости. Отмечается, что так заместитель официального представителя генсека прокомментировала обращения омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по факту расстрела российских военнослужащих.
Ранее в соцсетях начали распространяться кадры расстрела не менее 11 российских солдат украинскими боевиками. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту этого инцидента. Минобороны РФ охарактеризовало причастных к расстрелу боевиков ВСУ как «выродков». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал казнить всех причастных к расстрелу.
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Организация объединенных наций (ООН) призывает все стороны конфликта тщательно расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками. Такое заявление сделала заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Фархан Хак. «Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — заявила Фархан Хак РИА Новости. Отмечается, что так заместитель официального представителя генсека прокомментировала обращения омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по факту расстрела российских военнослужащих. Ранее в соцсетях начали распространяться кадры расстрела не менее 11 российских солдат украинскими боевиками. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту этого инцидента. Минобороны РФ охарактеризовало причастных к расстрелу боевиков ВСУ как «выродков». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал казнить всех причастных к расстрелу.