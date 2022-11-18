18 ноября 2022

ООН отреагировала на расстрел российских военных, украинскими боевиками

ООН призвала к проведению расследования по факту расстрела солдат РФ боевиками ВСУ
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Официальный сайт президента Украины, оон
ООН призывает РФ и Украину провести расследование по факту расстрела военнопленных, заявила Фархан Хак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Организация объединенных наций (ООН) призывает все стороны конфликта тщательно расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками. Такое заявление сделала заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Фархан Хак.

«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — заявила Фархан Хак РИА Новости. Отмечается, что так заместитель официального представителя генсека прокомментировала обращения омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по факту расстрела российских военнослужащих.

Ранее в соцсетях начали распространяться кадры расстрела не менее 11 российских солдат украинскими боевиками. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту этого инцидента. Минобороны РФ охарактеризовало причастных к расстрелу боевиков ВСУ как «выродков». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал казнить всех причастных к расстрелу.

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Организация объединенных наций (ООН) призывает все стороны конфликта тщательно расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками. Такое заявление сделала заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Фархан Хак. «Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — заявила Фархан Хак РИА Новости. Отмечается, что так заместитель официального представителя генсека прокомментировала обращения омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по факту расстрела российских военнослужащих. Ранее в соцсетях начали распространяться кадры расстрела не менее 11 российских солдат украинскими боевиками. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту этого инцидента. Минобороны РФ охарактеризовало причастных к расстрелу боевиков ВСУ как «выродков». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал казнить всех причастных к расстрелу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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