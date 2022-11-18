ООН отреагировала на расстрел российских военных, украинскими боевиками ООН призвала к проведению расследования по факту расстрела солдат РФ боевиками ВСУ 19 ноября 2022 в 06:24 Размер текста - 17 + ООН призывает РФ и Украину провести расследование по факту расстрела военнопленных, заявила Фархан Хак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организация объединенных наций (ООН) призывает все стороны конфликта тщательно расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками. Такое заявление сделала заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Фархан Хак. «Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — заявила Фархан Хак РИА Новости. Отмечается, что так заместитель официального представителя генсека прокомментировала обращения омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по факту расстрела российских военнослужащих. Ранее в соцсетях начали распространяться кадры расстрела не менее 11 российских солдат украинскими боевиками. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту этого инцидента. Минобороны РФ охарактеризовало причастных к расстрелу боевиков ВСУ как «выродков». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал казнить всех причастных к расстрелу. Организация объединенных наций (ООН) призывает все стороны конфликта тщательно расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками. Такое заявление сделала заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Фархан Хак. «Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — заявила Фархан Хак РИА Новости. Отмечается, что так заместитель официального представителя генсека прокомментировала обращения омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по факту расстрела российских военнослужащих. Ранее в соцсетях начали распространяться кадры расстрела не менее 11 российских солдат украинскими боевиками. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту этого инцидента. Минобороны РФ охарактеризовало причастных к расстрелу боевиков ВСУ как «выродков». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал казнить всех причастных к расстрелу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям