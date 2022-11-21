В ГД требуют наказать убийц российских военнопленных Госдума подготовила заявление о расстреле российских военнопленных на Украине 21 ноября 2022 в 22:32 Размер текста - 17 + Госдума 22 ноября рассмотрит обращение депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуме подготовили заявление, в котором потребовали наказать виновных в убийстве российских военнопленных на Украине. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы. «Депутаты госдумы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей. В очередной раз предлагаем коллективному Западу отказаться от поддержки неонацистской идеологии», — сообщается в документе. Это преступление является нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года. А также Конвенции против пыток, отметили депутаты. «Госдума 22 ноября рассмотрит заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных. Проект готовят комитет по обороне и комитет по международным делам», — написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили об убийстве безоружных российских пленных. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Совет по правам человека призвал создать международную комиссию для расследования, сообщает РАПСИ. Власти Украины пообещали изучить видео с убийством военнопленных, передает Пятый канал. Скрин заявления депутатов Скрин заявления депутатов В Госдуме подготовили заявление, в котором потребовали наказать виновных в убийстве российских военнопленных на Украине. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы. «Депутаты госдумы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей. В очередной раз предлагаем коллективному Западу отказаться от поддержки неонацистской идеологии», — сообщается в документе. Это преступление является нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года. А также Конвенции против пыток, отметили депутаты. «Госдума 22 ноября рассмотрит заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных. Проект готовят комитет по обороне и комитет по международным делам», — написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили об убийстве безоружных российских пленных. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Совет по правам человека призвал создать международную комиссию для расследования, сообщает РАПСИ. Власти Украины пообещали изучить видео с убийством военнопленных, передает Пятый канал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям