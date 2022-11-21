Премьер Португалии заявил о невозможности принять Украину в ЕС

21 ноября 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

ЕС необходимо провести глубокую внутреннюю реформу, если он не хочет принимать в свой состав новые страны, заявил Антониу Кошта Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Европейский союз не имеет четких требований для того, чтобы принимать в свой состав новые страны, включая Украину. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта на конференции, организованной телеканалом CNN Portugal. «Кризис выдвинул на первый план вопрос расширения ЕС, и особенно трагически этот вопрос стоит в отношении Украины. У Евросоюза есть очень четкие требования для приема новых стран, но, к сожалению, нет определенных стандартов для своей собственной способности принимать их в свой состав», — приводит ТАСС слова Кошта. Ранее Кошта сообщил, что ЕС не нужно обманывать ожидания Украины, которая хочет вступить в ЕС быстро. Он добавил, что для этого потребуется много времени.

Европейский союз не имеет четких требований для того, чтобы принимать в свой состав новые страны, включая Украину. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта на конференции, организованной телеканалом CNN Portugal. «Кризис выдвинул на первый план вопрос расширения ЕС, и особенно трагически этот вопрос стоит в отношении Украины. У Евросоюза есть очень четкие требования для приема новых стран, но, к сожалению, нет определенных стандартов для своей собственной способности принимать их в свой состав», — приводит ТАСС слова Кошта. Ранее Кошта сообщил, что ЕС не нужно обманывать ожидания Украины, которая хочет вступить в ЕС быстро. Он добавил, что для этого потребуется много времени.