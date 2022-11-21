Премьер Португалии заявил о невозможности принять Украину в ЕС

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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
ЕС необходимо провести глубокую внутреннюю реформу, если он не хочет принимать в свой состав новые страны, заявил Антониу Кошта Фото:

Европейский союз не имеет четких требований для того, чтобы принимать в свой состав новые страны, включая Украину. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта на конференции, организованной телеканалом CNN Portugal.

«Кризис выдвинул на первый план вопрос расширения ЕС, и особенно трагически этот вопрос стоит в отношении Украины. У Евросоюза есть очень четкие требования для приема новых стран, но, к сожалению, нет определенных стандартов для своей собственной способности принимать их в свой состав», — приводит ТАСС слова Кошта.

Ранее Кошта сообщил, что ЕС не нужно обманывать ожидания Украины, которая хочет вступить в ЕС быстро. Он добавил, что для этого потребуется много времени.

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Европейский союз не имеет четких требований для того, чтобы принимать в свой состав новые страны, включая Украину. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта на конференции, организованной телеканалом CNN Portugal. «Кризис выдвинул на первый план вопрос расширения ЕС, и особенно трагически этот вопрос стоит в отношении Украины. У Евросоюза есть очень четкие требования для приема новых стран, но, к сожалению, нет определенных стандартов для своей собственной способности принимать их в свой состав», — приводит ТАСС слова Кошта. Ранее Кошта сообщил, что ЕС не нужно обманывать ожидания Украины, которая хочет вступить в ЕС быстро. Он добавил, что для этого потребуется много времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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