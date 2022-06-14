FT: Евросоюз обманывает Украину с членством в организации

Вступление Украины в ЕС может занять много лет Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Не нужно обманывать ожидания Украины, которая хочет вступить в Евросоюз быстро. Для этого потребуется много времени — «долгие годы». Так считает премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

«Для поддержки нам не нужно в данный момент начинать переговоры или процедуру, которая займет много лет [для вступления в ЕС], — [президент Франции Эммануэль] Макрон говорит, что [это займет] десятилетия. Я не говорю, что десятилетия, — но долгие-долгие годы. Велик риск создать ложные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием», — пояснил он в интервью изданию Financial Times.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в конце февраля этого года по ускоренной процедуре. Несмотря на то что Еврокомиссия выступила за такое решение, не все страны, входящие в блок, с ним согласны. Например, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что государство не сможет быстро присоединиться к альянсу, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины может затянуться на несколько десятилетий. Грузия отказалась пускать государство в ЕС вперед себя. Из-за накопившихся внутренних противоречий ЕС может грозить развал, передает Life . Помимо всего прочего, ситуация на Украине не должна быть единственным критерием вступления в Европейский Союз, отмечает Pravda.Ru.

Россия также выразила протест по данному вопросу, потому что в безобидности подобных действий есть сомнения. В итоге судьба Украины в ЕС должна решиться в июне.

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