ООН отказалась называть виновных в обстреле ЗАЭС 21 ноября 2022 в 22:56 Размер текста - 17 + ООН отказалась называть тех, кто совершил обстрелы в ЗАЭС, сообщил Фархан Хак Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организация Объединенных Наций (ООН) отказалась озвучивать ответственных за атаки в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. «У ООН нет возможности идентифицировать, кто совершил данные обстрелы в ЗАЭС. Мы бы хотели, чтобы эти наступления прервались», — приводит ТАСС слова Хака. Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что сотрудники службы безопасности ООН не будут определять ответственных за обстрелы ЗАЭС. Также глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Украина обстреливают ЗАЭС. Организация Объединенных Наций (ООН) отказалась озвучивать ответственных за атаки в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. «У ООН нет возможности идентифицировать, кто совершил данные обстрелы в ЗАЭС. Мы бы хотели, чтобы эти наступления прервались», — приводит ТАСС слова Хака. Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что сотрудники службы безопасности ООН не будут определять ответственных за обстрелы ЗАЭС. Также глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Украина обстреливают ЗАЭС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям