Кадыров показал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ

20 ноября 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Авария на станции приведет к глобальным последствиям, заявил Кадыров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские боевики обстреливают Запорожскую АЭС. Материалы чеченскому главе прислал командир ОМОН «Ахмат» управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев. «В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также добавил, что ЗАЭС стала объектом пристального внимания экспертов по ядерной энергетике в последнее время. Все эти специалисты сходятся во мнении, что авария на станции приведет к глобальным последствиям, прежде всего на западной части континента. «Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдает эти приказы», — заявил глава Чечни. Чеченский лидер считает, что всем пора понять: истинный враг всего человечества «сидит под боком Европы», пользуясь ее регулярной поддержкой. По его словам, Зеленского поддерживают лишь террористы и враги мирового общества. Российские войска взяли ЗАЭС под охрану в марте. После этого ВСУ начали регулярные обстрелы станции. Кадыров уже заявлял, что из-за украинских атак на станцию чуть не случился «новый Чернобыль».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские боевики обстреливают Запорожскую АЭС. Материалы чеченскому главе прислал командир ОМОН «Ахмат» управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев. «В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также добавил, что ЗАЭС стала объектом пристального внимания экспертов по ядерной энергетике в последнее время. Все эти специалисты сходятся во мнении, что авария на станции приведет к глобальным последствиям, прежде всего на западной части континента. «Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдает эти приказы», — заявил глава Чечни. Чеченский лидер считает, что всем пора понять: истинный враг всего человечества «сидит под боком Европы», пользуясь ее регулярной поддержкой. По его словам, Зеленского поддерживают лишь террористы и враги мирового общества. Российские войска взяли ЗАЭС под охрану в марте. После этого ВСУ начали регулярные обстрелы станции. Кадыров уже заявлял, что из-за украинских атак на станцию чуть не случился «новый Чернобыль».