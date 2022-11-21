Махонин обсудил с пермскими депутатами бюджет до 2025 года

Депутаты заксобрания 24 ноября примут в окончательном чтении бюджет Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил ряд новых законопроектов с депутатами Заксобрания региона. Многие после утверждения вступят в силу с января следующего года. Основной обсуждаемый документ связан с бюджетом на ближайшую трехлетку, сообщили в пресс-службе правительства края.

«К обсуждению представлен и ряд новых законодательных инициатив. Так, краевой минсоцразвития подготовил проект закона края, касающийся выплаты универсального пособия гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам», — уточнили в пресс-службе.

Спикер Заксобрания Валерий Сухих отметил, что в поправках в законопроекты «сохранены все социальные обязательства, которые брал на себя регион». Отметим, что в проекте бюджета на следующий год запланированы доходы в размере 214 миллиардов рублей, расходы — 241 млрд. Ожидается, что дефицит покроется за счет бюджетных кредитов и выпуска облигаций. Пленарное заседания краевого парламента пройдет 24 ноября.