Курганцы раскритиковали будущих педагогов за «эротический видеоролик»

22 ноября 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Видеоролик сняли студентки института педагогики, психологии и физической культуры курганского госуниверситета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пользователи соцсетей раскритиковали студенток института педагогики курганского госуниверситета за видеролик, снятый на заводе дорожной техники. Часть назвала его «эротическим и неоднозначным». Своим мнением курганцы поделились под постом, опубликованным в telegram-канале «Курганистан». «Что за порнография. Это завод, выполняющий серьезные заказы. По видео видно, что рекламируют себя, а не завод», — высказалась Анастасия Иванова. «Творчество надо проявлять в учебе, а не в таких местах. Пусть встанут на пару дней и отработают полную смену, посмотрим, куда у них денутся их танцульки и глазки», — прокомментировал другой пользователь. «Слова песни если посмотреть — там уже 18+», — отметил подписчик канала. Часть пользователей вступилась за студенток. «Да классно все сделали. Что такого-то? Они что, не люди, не молодежь? Педагог — это крест?», — оставил комментарий подписчик Telegram-канала «Курганистан». «Молодцы девчонки. Насчет завода скажу так: мне не стыдно видеть курганскую технику на просторах крайнего севера — испытано и проверено», — поделился пользователь Вячеслав. «Все девочки в клипе прилично одеты, ничего „эдакого“ не делают. А все, что вы там увидели „эротического“, это ваша бурная фантазия и ассоциации», — высказалась Анастасия Быкова. В описании к видеоролику, опубликованному в группе завода дорожной техники «Регион 45» соцсети «ВКонтакте» указано, что девушки-участницы «в присущей им тематике обучения решили показать, как завод может вдохновлять на работу». На официальной странице предприятия уточняется, что оно является партнером ежегодного конкурса «Веселый ДЯФ», который проводится Курганским госниверситетом. В рамках него и был снят видеоролик.

Пользователи соцсетей раскритиковали студенток института педагогики курганского госуниверситета за видеролик, снятый на заводе дорожной техники. Часть назвала его «эротическим и неоднозначным». Своим мнением курганцы поделились под постом, опубликованным в telegram-канале «Курганистан». «Что за порнография. Это завод, выполняющий серьезные заказы. По видео видно, что рекламируют себя, а не завод», — высказалась Анастасия Иванова. «Творчество надо проявлять в учебе, а не в таких местах. Пусть встанут на пару дней и отработают полную смену, посмотрим, куда у них денутся их танцульки и глазки», — прокомментировал другой пользователь. «Слова песни если посмотреть — там уже 18+», — отметил подписчик канала. Часть пользователей вступилась за студенток. «Да классно все сделали. Что такого-то? Они что, не люди, не молодежь? Педагог — это крест?», — оставил комментарий подписчик Telegram-канала «Курганистан». «Молодцы девчонки. Насчет завода скажу так: мне не стыдно видеть курганскую технику на просторах крайнего севера — испытано и проверено», — поделился пользователь Вячеслав. «Все девочки в клипе прилично одеты, ничего „эдакого“ не делают. А все, что вы там увидели „эротического“, это ваша бурная фантазия и ассоциации», — высказалась Анастасия Быкова. В описании к видеоролику, опубликованному в группе завода дорожной техники «Регион 45» соцсети «ВКонтакте» указано, что девушки-участницы «в присущей им тематике обучения решили показать, как завод может вдохновлять на работу». На официальной странице предприятия уточняется, что оно является партнером ежегодного конкурса «Веселый ДЯФ», который проводится Курганским госниверситетом. В рамках него и был снят видеоролик.