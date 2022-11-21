В Кургане и Шадринске ищут доноров крови

В Кургане и Шадринске объявили о сборе донорской крови. Требуется любая группа, сообщается на официальной странице Курганской станции переливания крови в соцсети «ВКонтакте».
«Ждем доноров на донацию цельной крови. Ограничений по группам нет. Востребованы 1+, 2+ и 4- группы крови», — указано в посте на странице медучреждения.
Забор продлится до 25 ноября. Доноров принимают в Кургане по адресу ул. Ленина, 40А и в Шадринске по адресу ул. Михайловская, 112. Специалисты сообщают, что 450 мл крови могут спасти троих человек. Одному понадобится кровь, другому — плазма, третьему — тромбоциты. Врачи также напоминают о противопоказаниях к донорству. Среди них беременность, роды, прием антибиотиков, прививки, простуда. Также существует запрет на донорство для тех, у кого злокачественные новообразования, болезни крови, бронхиальная астма, СПИД, туберкулез. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте курганской станции переливания крови в разделе «Донорам».
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