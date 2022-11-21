В Кургане и Шадринске ищут доноров крови

22 ноября 2022 в 04:51 Размер текста - 17 +

В Кургане острее всего не хватает 1+, 2+ и 4- групп крови Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане и Шадринске объявили о сборе донорской крови. Требуется любая группа, сообщается на официальной странице Курганской станции переливания крови в соцсети «ВКонтакте». «Ждем доноров на донацию цельной крови. Ограничений по группам нет. Востребованы 1+, 2+ и 4- группы крови», — указано в посте на странице медучреждения. Забор продлится до 25 ноября. Доноров принимают в Кургане по адресу ул. Ленина, 40А и в Шадринске по адресу ул. Михайловская, 112. Специалисты сообщают, что 450 мл крови могут спасти троих человек. Одному понадобится кровь, другому — плазма, третьему — тромбоциты. Врачи также напоминают о противопоказаниях к донорству. Среди них беременность, роды, прием антибиотиков, прививки, простуда. Также существует запрет на донорство для тех, у кого злокачественные новообразования, болезни крови, бронхиальная астма, СПИД, туберкулез. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте курганской станции переливания крови в разделе «Донорам».

В Кургане и Шадринске объявили о сборе донорской крови. Требуется любая группа, сообщается на официальной странице Курганской станции переливания крови в соцсети «ВКонтакте». «Ждем доноров на донацию цельной крови. Ограничений по группам нет. Востребованы 1+, 2+ и 4- группы крови», — указано в посте на странице медучреждения. Забор продлится до 25 ноября. Доноров принимают в Кургане по адресу ул. Ленина, 40А и в Шадринске по адресу ул. Михайловская, 112. Специалисты сообщают, что 450 мл крови могут спасти троих человек. Одному понадобится кровь, другому — плазма, третьему — тромбоциты. Врачи также напоминают о противопоказаниях к донорству. Среди них беременность, роды, прием антибиотиков, прививки, простуда. Также существует запрет на донорство для тех, у кого злокачественные новообразования, болезни крови, бронхиальная астма, СПИД, туберкулез. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте курганской станции переливания крови в разделе «Донорам».