Байден заработал на украинском конфликте, убежден обозреватель Newsweek
Российско-украинский конфликт принес семье президента США Джо Байдена миллионы долларов. Об этом пишет Newsweek.
«Семья Байдена заработала на Украине миллионы долларов», — пишет автор материала журнала Майк Дэвис. Он призывает читателей помнить, что интересы Украины не совпадают с интересами США. А проблема Украины для Штатов такими темпами «станет бесконечной». При этом как именно семья президента якобы обогатилась на конфликте, автор не уточняет.
Ранее газета Global Times писала о том, что Байден утратил легитимность в качестве президента страны. А в день его 80-летнего юбилея читатели американской газеты The Wall Street Journal пожелали его отставки.
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