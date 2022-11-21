21 ноября 2022

Newsweek: семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден заработал на украинском конфликте, убежден обозреватель Newsweek Фото:

Российско-украинский конфликт принес семье президента США Джо Байдена миллионы долларов. Об этом пишет Newsweek.

«Семья Байдена заработала на Украине миллионы долларов», — пишет автор материала журнала Майк Дэвис. Он призывает читателей помнить, что интересы Украины не совпадают с интересами США. А проблема Украины для Штатов такими темпами «станет бесконечной». При этом как именно семья президента якобы обогатилась на конфликте, автор не уточняет.

Ранее газета Global Times писала о том, что Байден утратил легитимность в качестве президента страны. А в день его 80-летнего юбилея читатели американской газеты The Wall Street Journal пожелали его отставки.

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Российско-украинский конфликт принес семье президента США Джо Байдена миллионы долларов. Об этом пишет Newsweek. «Семья Байдена заработала на Украине миллионы долларов», — пишет автор материала журнала Майк Дэвис. Он призывает читателей помнить, что интересы Украины не совпадают с интересами США. А проблема Украины для Штатов такими темпами «станет бесконечной». При этом как именно семья президента якобы обогатилась на конфликте, автор не уточняет. Ранее газета Global Times писала о том, что Байден утратил легитимность в качестве президента страны. А в день его 80-летнего юбилея читатели американской газеты The Wall Street Journal пожелали его отставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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