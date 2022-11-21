Newsweek: семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте

22 ноября 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

Байден заработал на украинском конфликте, убежден обозреватель Newsweek Фото: Официальный сайт президента Украины Российско-украинский конфликт принес семье президента США Джо Байдена миллионы долларов. Об этом пишет Newsweek. «Семья Байдена заработала на Украине миллионы долларов», — пишет автор материала журнала Майк Дэвис. Он призывает читателей помнить, что интересы Украины не совпадают с интересами США. А проблема Украины для Штатов такими темпами «станет бесконечной». При этом как именно семья президента якобы обогатилась на конфликте, автор не уточняет. Ранее газета Global Times писала о том, что Байден утратил легитимность в качестве президента страны. А в день его 80-летнего юбилея читатели американской газеты The Wall Street Journal пожелали его отставки.

Российско-украинский конфликт принес семье президента США Джо Байдена миллионы долларов. Об этом пишет Newsweek. «Семья Байдена заработала на Украине миллионы долларов», — пишет автор материала журнала Майк Дэвис. Он призывает читателей помнить, что интересы Украины не совпадают с интересами США. А проблема Украины для Штатов такими темпами «станет бесконечной». При этом как именно семья президента якобы обогатилась на конфликте, автор не уточняет. Ранее газета Global Times писала о том, что Байден утратил легитимность в качестве президента страны. А в день его 80-летнего юбилея читатели американской газеты The Wall Street Journal пожелали его отставки.