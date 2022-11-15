Участники ОПГ из ЯНАО совершили налет на компанию

16 ноября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Обвиняемые причинили организации ущерб на сумму более 120 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участники ОПГ в поселке Тазовский (ЯНАО) ограбили геологоразведочную компанию, угрожая охранникам расправой. Как сообщается на сайте регионального СКР, некоторые из обвиняемых уже были привлечены к уголовной ответственности. «В ночь на 1 февраля 2022 года четверо жителей поселка Тазовский, угрожая охранникам насилием, похитили из закрытых контейнеров, находящихся на охраняемой территории сейсмологической партии, кабельную продукцию, а также иные товарно-материальные ценности, принадлежащие геологоразведочной компании. Кроме того, в марте один из обвиняемых, избив рабочего-вахтовика, потребовал передать ему 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Своим преступлением обвиняемые причинили организации ущерб на сумму более 120 тысяч рублей. Двое из них уже привлекались к уголовной ответственности. Обвиняемых заключили под стражу, уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Тазовский житель избил малолетнего и забрал у него телефон. Помимо этого он оскорбил судью, за что получил три года и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Участники ОПГ в поселке Тазовский (ЯНАО) ограбили геологоразведочную компанию, угрожая охранникам расправой. Как сообщается на сайте регионального СКР, некоторые из обвиняемых уже были привлечены к уголовной ответственности. «В ночь на 1 февраля 2022 года четверо жителей поселка Тазовский, угрожая охранникам насилием, похитили из закрытых контейнеров, находящихся на охраняемой территории сейсмологической партии, кабельную продукцию, а также иные товарно-материальные ценности, принадлежащие геологоразведочной компании. Кроме того, в марте один из обвиняемых, избив рабочего-вахтовика, потребовал передать ему 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Своим преступлением обвиняемые причинили организации ущерб на сумму более 120 тысяч рублей. Двое из них уже привлекались к уголовной ответственности. Обвиняемых заключили под стражу, уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Тазовский житель избил малолетнего и забрал у него телефон. Помимо этого он оскорбил судью, за что получил три года и шесть месяцев в колонии строгого режима.