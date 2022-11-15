15 ноября 2022
14 ноября 2022

Участники ОПГ из ЯНАО совершили налет на компанию

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Артему Осипову. Екатеринбург, свердловский областной суд, зал суда, зал судебных заседаний, суд
Обвиняемые причинили организации ущерб на сумму более 120 тысяч рублей Фото:

Участники ОПГ в поселке Тазовский (ЯНАО) ограбили геологоразведочную компанию, угрожая охранникам расправой. Как сообщается на сайте регионального СКР, некоторые из обвиняемых уже были привлечены к уголовной ответственности.

«В ночь на 1 февраля 2022 года четверо жителей поселка Тазовский, угрожая охранникам насилием, похитили из закрытых контейнеров, находящихся на охраняемой территории сейсмологической партии, кабельную продукцию, а также иные товарно-материальные ценности, принадлежащие геологоразведочной компании. Кроме того, в марте один из обвиняемых, избив рабочего-вахтовика, потребовал передать ему 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Своим преступлением обвиняемые причинили организации ущерб на сумму более 120 тысяч рублей. Двое из них уже привлекались к уголовной ответственности. Обвиняемых заключили под стражу, уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Тазовский житель избил малолетнего и забрал у него телефон. Помимо этого он оскорбил судью, за что получил три года и шесть месяцев в колонии строгого режима.

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Участники ОПГ в поселке Тазовский (ЯНАО) ограбили геологоразведочную компанию, угрожая охранникам расправой. Как сообщается на сайте регионального СКР, некоторые из обвиняемых уже были привлечены к уголовной ответственности. «В ночь на 1 февраля 2022 года четверо жителей поселка Тазовский, угрожая охранникам насилием, похитили из закрытых контейнеров, находящихся на охраняемой территории сейсмологической партии, кабельную продукцию, а также иные товарно-материальные ценности, принадлежащие геологоразведочной компании. Кроме того, в марте один из обвиняемых, избив рабочего-вахтовика, потребовал передать ему 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Своим преступлением обвиняемые причинили организации ущерб на сумму более 120 тысяч рублей. Двое из них уже привлекались к уголовной ответственности. Обвиняемых заключили под стражу, уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Тазовский житель избил малолетнего и забрал у него телефон. Помимо этого он оскорбил судью, за что получил три года и шесть месяцев в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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