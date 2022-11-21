В криминальном свердловском городе сменился начальник полиции

Новым начальником полиции Заречного стал подполковник Фазиль Искандеров

Фазиль Искандеров назначен 22 ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В МО МВД Заречного (Свердловская область) назначен новый начальник полиции — подполковник Фазиль Искандеров. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В Заречном несколько лет подряд рос уровень преступности (в том числе подростковой), и новый силовик должен будет решить эту проблему.

«Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков подписал приказ, в соответствии с которым на должность руководителя ОВД города Заречный назначен подполковник полиции Фазиль Искандеров», — сообщил Горелых. Он отметил, что назначение прошло 22 ноября.

До этого подполковник работал в отделе полиции №2 Екатеринбурга. На Урал, по данным Горелых, силовик проходил срочную службу в Смоленской области, где состоял в железнодорожных войсках. В его карьере работа на должности участкового и сотрудника уголовного розыска. Кроме этого, Искандеров имеет опыт в зоне боевых действий на Северном Кавказе. В МО МВД «Заречный» силовику поручили наладить работу по ликвидации преступности в городе.

По официальным данным, в Заречном по итогам 2020 года наблюдался рост подростковой преступности на 100%. Город попал в топ криминальных городов по итогам отчетов.