21 ноября 2022

Боец сбежал из больницы на фронт после установки аппарата, придуманного курганским врачом. Фото

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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, аппарат илизарова, ортопедия
Боец из зоны СВО сбежал из больницы на фронт после установки аппарата Илизарова (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский боец из батальона имени Александра Пересвета, раненный в ходе спецоперации на Украине, сбежал из больницы обратно на фронт после того, как ему сделали операцию и поставили аппарат Илизарова (разработка курганского врача). Об этом сообщается в telegram-канале «Афанасьев Z».

«Боец Роман из 185 батальона „Александр Пересвет“ получил серьезное ранение в ногу. Ему пришлось ставить аппарат Илизарова. Сразу после операции буквально сбежал из больницы и на костылях прибыл в часть. Сейчас дежурит на проходной, обеспечивает пропускной режим», — говорится в сообщении. По словам бойца, он не может лежать на кровати, пока его сослуживцы сражаются на передовой.

Аппарат, который поставили бойцу СВО, был разработан курганским хирургом Гавриилом Илизаровым. Он используется при сложных переломах. Аппарат Илизарова считается одним из самых эффективных методов лечения за счет того, что в кости вводятся специализированные металлические спицы. Это позволяет жестко фиксировать сломанную ногу или руку в конструкции, что дает пациентам возможность свободно передвигаться и заниматься повседневными делами.

Боец СВО (слева на фото) сбежал из больницы обратно на фронт после того, как ему поставили аппарат Илизарова
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Российский боец из батальона имени Александра Пересвета, раненный в ходе спецоперации на Украине, сбежал из больницы обратно на фронт после того, как ему сделали операцию и поставили аппарат Илизарова (разработка курганского врача). Об этом сообщается в telegram-канале «Афанасьев Z». «Боец Роман из 185 батальона „Александр Пересвет“ получил серьезное ранение в ногу. Ему пришлось ставить аппарат Илизарова. Сразу после операции буквально сбежал из больницы и на костылях прибыл в часть. Сейчас дежурит на проходной, обеспечивает пропускной режим», — говорится в сообщении. По словам бойца, он не может лежать на кровати, пока его сослуживцы сражаются на передовой. Аппарат, который поставили бойцу СВО, был разработан курганским хирургом Гавриилом Илизаровым. Он используется при сложных переломах. Аппарат Илизарова считается одним из самых эффективных методов лечения за счет того, что в кости вводятся специализированные металлические спицы. Это позволяет жестко фиксировать сломанную ногу или руку в конструкции, что дает пациентам возможность свободно передвигаться и заниматься повседневными делами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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