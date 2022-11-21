Боец сбежал из больницы на фронт после установки аппарата, придуманного курганским врачом. Фото

22 ноября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Боец из зоны СВО сбежал из больницы на фронт после установки аппарата Илизарова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский боец из батальона имени Александра Пересвета, раненный в ходе спецоперации на Украине, сбежал из больницы обратно на фронт после того, как ему сделали операцию и поставили аппарат Илизарова (разработка курганского врача). Об этом сообщается в telegram-канале «Афанасьев Z». «Боец Роман из 185 батальона „Александр Пересвет“ получил серьезное ранение в ногу. Ему пришлось ставить аппарат Илизарова. Сразу после операции буквально сбежал из больницы и на костылях прибыл в часть. Сейчас дежурит на проходной, обеспечивает пропускной режим», — говорится в сообщении. По словам бойца, он не может лежать на кровати, пока его сослуживцы сражаются на передовой. Аппарат, который поставили бойцу СВО, был разработан курганским хирургом Гавриилом Илизаровым. Он используется при сложных переломах. Аппарат Илизарова считается одним из самых эффективных методов лечения за счет того, что в кости вводятся специализированные металлические спицы. Это позволяет жестко фиксировать сломанную ногу или руку в конструкции, что дает пациентам возможность свободно передвигаться и заниматься повседневными делами. Боец СВО (слева на фото) сбежал из больницы обратно на фронт после того, как ему поставили аппарат Илизарова Фото: telegram-канал «Афанасьев Z»

Российский боец из батальона имени Александра Пересвета, раненный в ходе спецоперации на Украине, сбежал из больницы обратно на фронт после того, как ему сделали операцию и поставили аппарат Илизарова (разработка курганского врача). Об этом сообщается в telegram-канале «Афанасьев Z». «Боец Роман из 185 батальона „Александр Пересвет“ получил серьезное ранение в ногу. Ему пришлось ставить аппарат Илизарова. Сразу после операции буквально сбежал из больницы и на костылях прибыл в часть. Сейчас дежурит на проходной, обеспечивает пропускной режим», — говорится в сообщении. По словам бойца, он не может лежать на кровати, пока его сослуживцы сражаются на передовой. Аппарат, который поставили бойцу СВО, был разработан курганским хирургом Гавриилом Илизаровым. Он используется при сложных переломах. Аппарат Илизарова считается одним из самых эффективных методов лечения за счет того, что в кости вводятся специализированные металлические спицы. Это позволяет жестко фиксировать сломанную ногу или руку в конструкции, что дает пациентам возможность свободно передвигаться и заниматься повседневными делами.