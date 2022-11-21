21 ноября 2022

В Перми осужденных будут направлять в охранную фирму

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденные к исправительным работам смогут работать в ЧОП Фото:

Власти Перми обновили перечень предприятий и учреждений, где осужденные и приговоренные к исправительным работам могут отбывать наказание. В новом списке появилось и частное охранное предприятие «Сайга», следует из документа.

«Администрация города Перми постановляет: внести в перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ ООО ЧОП „Сайга“», — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии. Документ пока проходит стадию антикоррупционной экспертизы.

ЧОП «Сайга» работает с 2011 года. Согласно открытым данным, основной вид деятельности компании по ОКВЭД «Деятельность охранных служб, в том числе частных». Также предприятие обеспечивает работу систем безопасности и может заниматься частными расследованиями. По Уголовному кодексу РФ, суд может назначить человеку, совершившему преступление небольшой и средней тяжести, наказание в виде исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет. При этом часть зарплаты осужденного удерживается в пользу государства.

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Власти Перми обновили перечень предприятий и учреждений, где осужденные и приговоренные к исправительным работам могут отбывать наказание. В новом списке появилось и частное охранное предприятие «Сайга», следует из документа. «Администрация города Перми постановляет: внести в перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ ООО ЧОП „Сайга“», — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии. Документ пока проходит стадию антикоррупционной экспертизы. ЧОП «Сайга» работает с 2011 года. Согласно открытым данным, основной вид деятельности компании по ОКВЭД «Деятельность охранных служб, в том числе частных». Также предприятие обеспечивает работу систем безопасности и может заниматься частными расследованиями. По Уголовному кодексу РФ, суд может назначить человеку, совершившему преступление небольшой и средней тяжести, наказание в виде исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет. При этом часть зарплаты осужденного удерживается в пользу государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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