В Перми осужденных будут направлять в охранную фирму

22 ноября 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Осужденные к исправительным работам смогут работать в ЧОП Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Перми обновили перечень предприятий и учреждений, где осужденные и приговоренные к исправительным работам могут отбывать наказание. В новом списке появилось и частное охранное предприятие «Сайга», следует из документа. «Администрация города Перми постановляет: внести в перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ ООО ЧОП „Сайга“», — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии. Документ пока проходит стадию антикоррупционной экспертизы. ЧОП «Сайга» работает с 2011 года. Согласно открытым данным, основной вид деятельности компании по ОКВЭД «Деятельность охранных служб, в том числе частных». Также предприятие обеспечивает работу систем безопасности и может заниматься частными расследованиями. По Уголовному кодексу РФ, суд может назначить человеку, совершившему преступление небольшой и средней тяжести, наказание в виде исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет. При этом часть зарплаты осужденного удерживается в пользу государства.

Власти Перми обновили перечень предприятий и учреждений, где осужденные и приговоренные к исправительным работам могут отбывать наказание. В новом списке появилось и частное охранное предприятие «Сайга», следует из документа. «Администрация города Перми постановляет: внести в перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ ООО ЧОП „Сайга“», — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии. Документ пока проходит стадию антикоррупционной экспертизы. ЧОП «Сайга» работает с 2011 года. Согласно открытым данным, основной вид деятельности компании по ОКВЭД «Деятельность охранных служб, в том числе частных». Также предприятие обеспечивает работу систем безопасности и может заниматься частными расследованиями. По Уголовному кодексу РФ, суд может назначить человеку, совершившему преступление небольшой и средней тяжести, наказание в виде исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет. При этом часть зарплаты осужденного удерживается в пользу государства.