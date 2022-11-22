Кремль раскрыл детали переговоров с президентом Кубы касаемо Карибского кризиса

Кремль: переговоры между Россией и Кубой будут касаться будущего взаимоотношения между странами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Переговоры РФ и Кубы — это задел на будущее между странами, отметил Песков Фото:

В Кремле рассказали о переговорах президента РФ Владимира Путина с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем. Они будут касаться уроков, которые страны вынесли из Карибского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кризисы разные, тогда и сейчас речь шла о столкновении нас и коллективного Запада во главе с США, но нюансы различные. Уроки Карибского кризиса изрядно изучались, но это не будет главным на переговорах. Отношения между РФ и Кубой имеют хороший задел на будущее, об этом и пойдет речь», — пояснил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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В Кремле рассказали о переговорах президента РФ Владимира Путина с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем. Они будут касаться уроков, которые страны вынесли из Карибского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кризисы разные, тогда и сейчас речь шла о столкновении нас и коллективного Запада во главе с США, но нюансы различные. Уроки Карибского кризиса изрядно изучались, но это не будет главным на переговорах. Отношения между РФ и Кубой имеют хороший задел на будущее, об этом и пойдет речь», — пояснил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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