21 ноября 2022

Депутат Госдумы посетил мотострелковую бригаду в Луганске, где служат челябинцы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Павлов, сенатор. Челябинск, павлов владимир, портрет
Владимир Павлов передал для челябинцев фуру с необходимыми вещами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов 22 ноября посетил 55-ю отдельную мотострелковую бригаду, базирующуюся в ЛНР. Как сообщил URA.RU сам Павлов, в бригаде проходят службу 250 бойцов из региона и он приехал к ним не с пустыми руками.

«В 55-й отдельной мотострелковой бригаде проходят службу 250 бойцов из Челябинска и Троицка, Магнитогорска и Карталов, Сосновского, Чесменского и других районов области. Бойцы дислоцируются в ЛНР возле города Сватово. В качестве поддержки передал ребятам огромную фуру с нужными вещами», — рассказал URA.RU Павлов.

По его словам, фуру для наших ребят укомплектовали дизель-генераторами, квадрокоптерами, медикаментами, а также матрасами, спальными мешками, теплыми вещами и продуктами питания. Вся помощь было собрана регионом по поручению губернатора Алексея Текслера.

«Совместно с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым (Курганская область) поставили бойцам несколько тысяч консервов. Сейчас идет укомплектование второй такой машины, которая также отправится в 55-ю бригаду», — заявил Павлов

Депутат отметил, что он также собрал от южноуральцев вопросы и просьбы. Все пожелания челябинцев он взял на свой контроль.

Владимир Павлов (слева) передал бойцам тысячу консервов
Фото:

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов 22 ноября посетил 55-ю отдельную мотострелковую бригаду, базирующуюся в ЛНР. Как сообщил URA.RU сам Павлов, в бригаде проходят службу 250 бойцов из региона и он приехал к ним не с пустыми руками. «В 55-й отдельной мотострелковой бригаде проходят службу 250 бойцов из Челябинска и Троицка, Магнитогорска и Карталов, Сосновского, Чесменского и других районов области. Бойцы дислоцируются в ЛНР возле города Сватово. В качестве поддержки передал ребятам огромную фуру с нужными вещами», — рассказал URA.RU Павлов. По его словам, фуру для наших ребят укомплектовали дизель-генераторами, квадрокоптерами, медикаментами, а также матрасами, спальными мешками, теплыми вещами и продуктами питания. Вся помощь было собрана регионом по поручению губернатора Алексея Текслера. «Совместно с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым (Курганская область) поставили бойцам несколько тысяч консервов. Сейчас идет укомплектование второй такой машины, которая также отправится в 55-ю бригаду», — заявил Павлов Депутат отметил, что он также собрал от южноуральцев вопросы и просьбы. Все пожелания челябинцев он взял на свой контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...