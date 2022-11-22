В США призвали НАТО признать вину за начало спецоперации на Украине

22 ноября 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Трудно отрицать причастность НАТО к конфликту на Украине, сообщает американский аналитический центр Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посягательство НАТО на сферы влияния России стало поводом к началу спецоперации РФ на территории Украины. Об этом сообщает американский аналитический центр Quincy Institute for Responsible Statecraft. «В любом конфликте есть много причин его возникновения. Но, глядя на доказательства, трудно отрицать, что НАТО и его растущее посягательство на то, что Кремль считает своей сферой влияния, было центральным на пути к спецоперации на Украине», — сообщил американский аналитический центр на своем официальном сайте. Также материал сообщает, что до начала спецоперации президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с президентом США Джо Байденом. В своей речи Путин заявил, что «расширение западного альянса на восток было основным фактором в его решении отправить войска к границе Украины». Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. В марте США заявляло о необходимости нарастить военную помощь Украине. Спустя 8 месяцев Генсек НАТО назвал главную ошибку Запада и Украины в спецоперации. Она заключалась в том, что они недооценивают Россию. Военный эксперт назвал НАТО «колосом на глиняных ногах», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Посягательство НАТО на сферы влияния России стало поводом к началу спецоперации РФ на территории Украины. Об этом сообщает американский аналитический центр Quincy Institute for Responsible Statecraft. «В любом конфликте есть много причин его возникновения. Но, глядя на доказательства, трудно отрицать, что НАТО и его растущее посягательство на то, что Кремль считает своей сферой влияния, было центральным на пути к спецоперации на Украине», — сообщил американский аналитический центр на своем официальном сайте. Также материал сообщает, что до начала спецоперации президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с президентом США Джо Байденом. В своей речи Путин заявил, что «расширение западного альянса на восток было основным фактором в его решении отправить войска к границе Украины». Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. В марте США заявляло о необходимости нарастить военную помощь Украине. Спустя 8 месяцев Генсек НАТО назвал главную ошибку Запада и Украины в спецоперации. Она заключалась в том, что они недооценивают Россию. Военный эксперт назвал НАТО «колосом на глиняных ногах», сообщает «Федеральное агентство новостей».