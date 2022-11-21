21 ноября 2022

Из Тюмени в столицу Казахстана будет летать прямой авиарейс

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, посадка самолета, самолет, самолет в воздухе
Авиакомпания QAZAQ AIR запускает прямые рейсы из Астаны в Тюмень Фото:

Авиакомпания QAZAQ AIR запускает прямые рейсы из Астаны в Тюмень и в обратном направлении. Информация об этом опубликована на официальном сайте перевозчика. Там указано, что рейсы будут выполняться начиная с 4 декабря 2022 года.

«QAZAQ AIR сообщает о запуске нового направления в город Тюмень с 4 декабря текущего года. Это является еще одним значительным шагом в расширении маршрутной сети компании. Международный рейс QAZAQ AIR из Астаны в Тюмень будет выполняться с частотой 2 раза в неделю», — указано на официальном сайте авиакомпании.

Компания QAZAQ AIR будет выполнять рейсы Астана — Тюмень — Астана каждую среду и воскресенье. По данным на 22 ноября 2022 года, прямые вылеты по указанному маршруту выполняет только перевозчик Utair.

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Авиакомпания QAZAQ AIR запускает прямые рейсы из Астаны в Тюмень и в обратном направлении. Информация об этом опубликована на официальном сайте перевозчика. Там указано, что рейсы будут выполняться начиная с 4 декабря 2022 года. «QAZAQ AIR сообщает о запуске нового направления в город Тюмень с 4 декабря текущего года. Это является еще одним значительным шагом в расширении маршрутной сети компании. Международный рейс QAZAQ AIR из Астаны в Тюмень будет выполняться с частотой 2 раза в неделю», — указано на официальном сайте авиакомпании. Компания QAZAQ AIR будет выполнять рейсы Астана — Тюмень — Астана каждую среду и воскресенье. По данным на 22 ноября 2022 года, прямые вылеты по указанному маршруту выполняет только перевозчик Utair.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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