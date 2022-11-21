Из Тюмени в столицу Казахстана будет летать прямой авиарейс

22 ноября 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Авиакомпания QAZAQ AIR запускает прямые рейсы из Астаны в Тюмень Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания QAZAQ AIR запускает прямые рейсы из Астаны в Тюмень и в обратном направлении. Информация об этом опубликована на официальном сайте перевозчика. Там указано, что рейсы будут выполняться начиная с 4 декабря 2022 года. «QAZAQ AIR сообщает о запуске нового направления в город Тюмень с 4 декабря текущего года. Это является еще одним значительным шагом в расширении маршрутной сети компании. Международный рейс QAZAQ AIR из Астаны в Тюмень будет выполняться с частотой 2 раза в неделю», — указано на официальном сайте авиакомпании. Компания QAZAQ AIR будет выполнять рейсы Астана — Тюмень — Астана каждую среду и воскресенье. По данным на 22 ноября 2022 года, прямые вылеты по указанному маршруту выполняет только перевозчик Utair.

Авиакомпания QAZAQ AIR запускает прямые рейсы из Астаны в Тюмень и в обратном направлении. Информация об этом опубликована на официальном сайте перевозчика. Там указано, что рейсы будут выполняться начиная с 4 декабря 2022 года. «QAZAQ AIR сообщает о запуске нового направления в город Тюмень с 4 декабря текущего года. Это является еще одним значительным шагом в расширении маршрутной сети компании. Международный рейс QAZAQ AIR из Астаны в Тюмень будет выполняться с частотой 2 раза в неделю», — указано на официальном сайте авиакомпании. Компания QAZAQ AIR будет выполнять рейсы Астана — Тюмень — Астана каждую среду и воскресенье. По данным на 22 ноября 2022 года, прямые вылеты по указанному маршруту выполняет только перевозчик Utair.