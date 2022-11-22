Экс-депутат Рады раскрыл, почему Зеленский затягивает украинский конфликт

Экс-депутат Рады Кива: украинский народ разорвет Зеленского после завершения спецоперации

23 ноября 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Экс-депутат Рады Илья Кива: Зеленский не идет на переговоры, боясь ответственности перед ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший депутат Украинской Рады Илья Кива считает, что Президент Украины Владимир Зеленский затягивает вооруженный конфликт, так как боится ответственности перед народом Украины. Об этом он написал в своем telegram-канале «Илья Кива — ZOV КРОВИ». «Когда замолчат пушки и прекратятся взрывы бомб — солдаты вылезут из окопов и посмотрят по сторонам. У всех появиться только один вопрос: почему ты [Зеленский] — это все допустил и что сделал для того, чтоб это не произошло?» — сообщил Илья Кива в Telegram. По его словам, ответственность за разрушение Украины и обнищание народа целиком ложится на Зеленского. И президент Украины понимает, что озлобленные солдаты непременно с него спросят, поэтому затягивает военные действия и не идет на переговоры с Россией. Ранее URA.RU рассказало, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Кремля к мирным переговорам. Со стороны стран Запада Зеленскому тоже поступают предложения начать переговоры с Москвой. В Киеве отказываются от мирного урегулирования конфликта, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает странным попытки Запада заставить Украину сесть за стол переговоров.

Бывший депутат Украинской Рады Илья Кива считает, что Президент Украины Владимир Зеленский затягивает вооруженный конфликт, так как боится ответственности перед народом Украины. Об этом он написал в своем telegram-канале «Илья Кива — ZOV КРОВИ». «Когда замолчат пушки и прекратятся взрывы бомб — солдаты вылезут из окопов и посмотрят по сторонам. У всех появиться только один вопрос: почему ты [Зеленский] — это все допустил и что сделал для того, чтоб это не произошло?» — сообщил Илья Кива в Telegram. По его словам, ответственность за разрушение Украины и обнищание народа целиком ложится на Зеленского. И президент Украины понимает, что озлобленные солдаты непременно с него спросят, поэтому затягивает военные действия и не идет на переговоры с Россией. Ранее URA.RU рассказало, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Кремля к мирным переговорам. Со стороны стран Запада Зеленскому тоже поступают предложения начать переговоры с Москвой. В Киеве отказываются от мирного урегулирования конфликта, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает странным попытки Запада заставить Украину сесть за стол переговоров.