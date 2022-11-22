Врио главы ЛНР оценил решение Путина по спецоперации Врио главы ЛНР Пасечник: решение Путина о демобилизации студентов не скажется на боеспособности армии 23 ноября 2022 в 05:49 Размер текста - 17 + ЛНР обладает достаточным количеством военнослужащих, заявил Пасечник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Демобилизация студентов из Донбасса никак не скажется на боеспособности российских войск. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил отправить домой студентов из Донбасса, которых призывали в связи с мобилизацией. «Их (студентов — прим. ред.) вывод с фронта организован и никак не скажется на боеспособности наших подразделений. Республика обладает достаточным количеством военнослужащих, вооружения и военной техники», — рассказал в интервью «Известиям» Пасечник. Он добавил, что введение мобилизации на территории ЛНР произошло из-за угрозы вторжения ВСУ. «Для меня лично это было тяжелое решение. И вот наконец со вхождением в состав РФ и прибытием подразделений, сформированных из мобрезерва России, появилась возможность демобилизовать наших студентов», — заявил врио главы ЛНР. Ранее президент РФ Владимир Путин провел частичную демобилизацию. Это произошло после вхождения Донбасса в состав России. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал решение главы государства справедливым. Демобилизация студентов из Донбасса никак не скажется на боеспособности российских войск. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил отправить домой студентов из Донбасса, которых призывали в связи с мобилизацией. «Их (студентов — прим. ред.) вывод с фронта организован и никак не скажется на боеспособности наших подразделений. Республика обладает достаточным количеством военнослужащих, вооружения и военной техники», — рассказал в интервью «Известиям» Пасечник. Он добавил, что введение мобилизации на территории ЛНР произошло из-за угрозы вторжения ВСУ. «Для меня лично это было тяжелое решение. И вот наконец со вхождением в состав РФ и прибытием подразделений, сформированных из мобрезерва России, появилась возможность демобилизовать наших студентов», — заявил врио главы ЛНР. Ранее президент РФ Владимир Путин провел частичную демобилизацию. Это произошло после вхождения Донбасса в состав России. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал решение главы государства справедливым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям