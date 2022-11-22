22 ноября 2022

Пасечник: более 600 пленных бойцов ЛНР находятся в плену украинских боевиков

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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
В плену у ВСУ находятся 640 бойцов народной милиции ЛНР, заявил Леонид Пасечник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В плену украинских боевиков находится более 600 военнослужащих из Луганской народной республики. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

«О числе военнослужащих, находящихся в плену ВФУ, мы можем только по своим спискам, которые были сформированы на основе заявлений их родственников. На данный момент это 640 заявлений», — рассказал корреспонденту «Известий» Леонид Пасечник.

Он заявил, что точное число военнопленных назвать нельзя, так как организация Международного Красного Креста халатно относится к обязанностям ведения учета военнопленных, либо не хочет разглашать свои данные. Администрация ЛНР формирует списки на основании заявлений родственников и передает эти списки в министерство обороны Российской Федерации для дальнейшего обмена.

Ранее URA.RU рассказало, что из украинского плена было освобождено 20 бойцов ЛНР и ДНР. Боец народной милиции Александр Чупра рассказал о пытках и издевательствах, которым подвергались военнослужащие в плену.

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В плену украинских боевиков находится более 600 военнослужащих из Луганской народной республики. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. «О числе военнослужащих, находящихся в плену ВФУ, мы можем только по своим спискам, которые были сформированы на основе заявлений их родственников. На данный момент это 640 заявлений», — рассказал корреспонденту «Известий» Леонид Пасечник. Он заявил, что точное число военнопленных назвать нельзя, так как организация Международного Красного Креста халатно относится к обязанностям ведения учета военнопленных, либо не хочет разглашать свои данные. Администрация ЛНР формирует списки на основании заявлений родственников и передает эти списки в министерство обороны Российской Федерации для дальнейшего обмена. Ранее URA.RU рассказало, что из украинского плена было освобождено 20 бойцов ЛНР и ДНР. Боец народной милиции Александр Чупра рассказал о пытках и издевательствах, которым подвергались военнослужащие в плену.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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