Пасечник: более 600 пленных бойцов ЛНР находятся в плену украинских боевиков 23 ноября 2022 в 07:09 Размер текста - 17 + В плену у ВСУ находятся 640 бойцов народной милиции ЛНР, заявил Леонид Пасечник Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В плену украинских боевиков находится более 600 военнослужащих из Луганской народной республики. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. «О числе военнослужащих, находящихся в плену ВФУ, мы можем только по своим спискам, которые были сформированы на основе заявлений их родственников. На данный момент это 640 заявлений», — рассказал корреспонденту «Известий» Леонид Пасечник. Он заявил, что точное число военнопленных назвать нельзя, так как организация Международного Красного Креста халатно относится к обязанностям ведения учета военнопленных, либо не хочет разглашать свои данные. Администрация ЛНР формирует списки на основании заявлений родственников и передает эти списки в министерство обороны Российской Федерации для дальнейшего обмена. Ранее URA.RU рассказало, что из украинского плена было освобождено 20 бойцов ЛНР и ДНР. Боец народной милиции Александр Чупра рассказал о пытках и издевательствах, которым подвергались военнослужащие в плену. В плену украинских боевиков находится более 600 военнослужащих из Луганской народной республики. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. «О числе военнослужащих, находящихся в плену ВФУ, мы можем только по своим спискам, которые были сформированы на основе заявлений их родственников. На данный момент это 640 заявлений», — рассказал корреспонденту «Известий» Леонид Пасечник. Он заявил, что точное число военнопленных назвать нельзя, так как организация Международного Красного Креста халатно относится к обязанностям ведения учета военнопленных, либо не хочет разглашать свои данные. Администрация ЛНР формирует списки на основании заявлений родственников и передает эти списки в министерство обороны Российской Федерации для дальнейшего обмена. Ранее URA.RU рассказало, что из украинского плена было освобождено 20 бойцов ЛНР и ДНР. Боец народной милиции Александр Чупра рассказал о пытках и издевательствах, которым подвергались военнослужащие в плену. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям