Боец ЛНР заявил о жестоком обращении ВСУ с пленными из Донбасса

29 октября 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

ВСУ заставляли бойцов ЛНР и ДНР скрывать следы жестокого отношения в плену, рассказал Александр Чупра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обмене военнопленными России и Украины было заметно, что украинские националисты жестоко относились к бойцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил военнослужащий Народной милиции ЛНР, освобожденный из украинского плена, Александр Чупра. «Обмен 20 на 20 был, лнровцев было 11, а дончан было девять. У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла — была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята — кто в шлепках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно», — передает слова Александра Чупры РИА «Новости». Он добавил, что украинские боевики попытались скрыть последствия жестокого обращения с пленными, приказав помыться, выстирать и зашить форму, чтобы выглядеть подобающим образом. Собеседник агентства уточнил, что за неповиновение бойцы ВСУ грозили расправой. Боец добавил, что впервые с момента попадания в плен нормально поесть они смогли только по прибытии в Россию. Затем пленных привезли в Луганск, где оказали медицинскую помощь и провели медосмотр, заключил Чупра. Ранее Александр Чупра сообщил о шантаже военных РФ в плену ВСУ. Другой военнопленный Михаил Янко рассказал, что ВСУ кормят пленных скромным обедом. Вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих ЛНР рассказали, что их избивали и жестоко пытали. Все бойцы пройдут реабилитацию.

При обмене военнопленными России и Украины было заметно, что украинские националисты жестоко относились к бойцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил военнослужащий Народной милиции ЛНР, освобожденный из украинского плена, Александр Чупра. «Обмен 20 на 20 был, лнровцев было 11, а дончан было девять. У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла — была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята — кто в шлепках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно», — передает слова Александра Чупры РИА «Новости». Он добавил, что украинские боевики попытались скрыть последствия жестокого обращения с пленными, приказав помыться, выстирать и зашить форму, чтобы выглядеть подобающим образом. Собеседник агентства уточнил, что за неповиновение бойцы ВСУ грозили расправой. Боец добавил, что впервые с момента попадания в плен нормально поесть они смогли только по прибытии в Россию. Затем пленных привезли в Луганск, где оказали медицинскую помощь и провели медосмотр, заключил Чупра. Ранее Александр Чупра сообщил о шантаже военных РФ в плену ВСУ. Другой военнопленный Михаил Янко рассказал, что ВСУ кормят пленных скромным обедом. Вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих ЛНР рассказали, что их избивали и жестоко пытали. Все бойцы пройдут реабилитацию.