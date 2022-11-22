В Челябинск проникли свиной и гонконгский грипп

Жители Челябинской области начали болеть гриппом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области врачи выявили первые случаи заболевания свиным и «гонконгским» гриппом. Эту информацию подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ сейчас имеет смешанную этиологию. Выявлены первые случаи гриппа А (H3N2), (H1N1)/pdm и В. При этом сохраняется циркуляция возбудителей других сезонных острых респираторных заболеваний: вирусов парагриппа, аденовирусов и риновирусов», — цитируют сообщение Роспотребнадзора «Вести. Южный Урал».

Штаммы «гонконгского» и свиного гриппа (H1N1) включены в состав вакцин, использующихся для профилактики в 2022 году. Сейчас прививки сделали себе порядка 1 млн южноуральцев. За последнюю неделю общая заболеваемость респираторными инфекциями выросла на 11% по сравнению с предыдущей — зарегистрировано 28,5 тыс. случаев. Среди школьников скачок еще больше — сразу на 30%.