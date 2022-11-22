22 ноября 2022

В Челябинск проникли свиной и гонконгский грипп

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Челябинской области начали болеть гриппом Фото:

В Челябинской области врачи выявили первые случаи заболевания свиным и «гонконгским» гриппом. Эту информацию подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ сейчас имеет смешанную этиологию. Выявлены первые случаи гриппа А (H3N2), (H1N1)/pdm и В. При этом сохраняется циркуляция возбудителей других сезонных острых респираторных заболеваний: вирусов парагриппа, аденовирусов и риновирусов», — цитируют сообщение Роспотребнадзора «Вести. Южный Урал».

Штаммы «гонконгского» и свиного гриппа (H1N1) включены в состав вакцин, использующихся для профилактики в 2022 году. Сейчас прививки сделали себе порядка 1 млн южноуральцев. За последнюю неделю общая заболеваемость респираторными инфекциями выросла на 11% по сравнению с предыдущей — зарегистрировано 28,5 тыс. случаев. Среди школьников скачок еще больше — сразу на 30%.

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В Челябинской области врачи выявили первые случаи заболевания свиным и «гонконгским» гриппом. Эту информацию подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. «По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ сейчас имеет смешанную этиологию. Выявлены первые случаи гриппа А (H3N2), (H1N1)/pdm и В. При этом сохраняется циркуляция возбудителей других сезонных острых респираторных заболеваний: вирусов парагриппа, аденовирусов и риновирусов», — цитируют сообщение Роспотребнадзора «Вести. Южный Урал». Штаммы «гонконгского» и свиного гриппа (H1N1) включены в состав вакцин, использующихся для профилактики в 2022 году. Сейчас прививки сделали себе порядка 1 млн южноуральцев. За последнюю неделю общая заболеваемость респираторными инфекциями выросла на 11% по сравнению с предыдущей — зарегистрировано 28,5 тыс. случаев. Среди школьников скачок еще больше — сразу на 30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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