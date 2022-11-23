Финансист рассказала, как поделить ипотечное имущество при разводе с помощью банка

Финансист Дайнеко: при разводе лучше продать ипотечную квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
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Купленную в ипотеку квартиру лучше продать, считает Ольга Дайнеко Фото:

Одним из самых простых способов решения ипотечной истории при разводе является продажа ипотечной квартиры. Для этого нужно обратиться в банк. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко.

«О расставании необходимо сообщить в банк. Там вы сможете прийти к одному из самых простых способов решения ипотечной истории — продать ипотечную квартиру. Таким образом вы досрочно погасите кредит, и каждый из супругов получит часть денег от продажи», — пояснила Дайнеко в интервью с радио Sputnik.

Эксперт также отметила, что в процессе деления совместно нажитого имущества важно понимать, что если ипотека оформлена в браке, то обязательства по выплатам у них одинаковые. Общая не только недвижимость, но и долги тоже, независимо от того, на кого оформлена ипотека, отмечает Дайнеко.

Ранее финансист рассказала, как досрочно погасить ипотеку. Также она перечислила способы снижения платежа по ипотеке.

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Одним из самых простых способов решения ипотечной истории при разводе является продажа ипотечной квартиры. Для этого нужно обратиться в банк. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко. «О расставании необходимо сообщить в банк. Там вы сможете прийти к одному из самых простых способов решения ипотечной истории — продать ипотечную квартиру. Таким образом вы досрочно погасите кредит, и каждый из супругов получит часть денег от продажи», — пояснила Дайнеко в интервью с радио Sputnik. Эксперт также отметила, что в процессе деления совместно нажитого имущества важно понимать, что если ипотека оформлена в браке, то обязательства по выплатам у них одинаковые. Общая не только недвижимость, но и долги тоже, независимо от того, на кого оформлена ипотека, отмечает Дайнеко. Ранее финансист рассказала, как досрочно погасить ипотеку. Также она перечислила способы снижения платежа по ипотеке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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