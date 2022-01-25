Финансист объяснила, как досрочно погасить ипотеку

26 января 2022 в 09:21 Размер текста - 17 +

Частичное погашение долга по ипотеке поможет уменьшить его размер и сократить переплату по процентам, рассказала Ольга Дайнеко Фото: Денис Моргунов © URA.RU Досрочно погасить ипотеку выгоднее в первой половине срока кредитования, поскольку в это время ежемесячный платеж состоит в основном из процентов. Такое мнение высказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко. При этом она подчеркнула, что не стоить уменьшать долговую нагрузку в ущерб качеству жизни. «Платеж [по ипотеке] каждый месяц одинаковый, он состоит в пропорции из суммы в погашение основного долга и процентов. В первую половину срока кредитования в пропорции платежа больше процентов (основной долг выплачивается медленно), а ближе к окончанию срока гасится преимущественно основной долг. Исходя из этого в первой половине срока гасить ипотеку выгоднее, чем во второй (если не брать в расчет инфляцию)», — приводит мнение Ольги Дайнеко «Российская газета». Эксперт напомнила, что досрочно погасить займ на жилье можно частями или полностью. В первом случае можно уменьшить размер основного долга и общую переплату по процентам. Чтобы оформить частичное погашение долга, заемщик должен при внесении денег заполнить заявление. Это можно сделать в банке или удаленно, через приложение или интернет-банк. Частичное досрочное погашение также помогает уменьшить размер ежемесячного платежа или сократить срок кредитования, рассказала Дайнеко. Заемщик может снизить ежемесячный платеж, но вносить обычную сумму. Так он обеспечит себе гарантию платежеспособности в трудные времена, уточнила Дайнеко. Эксперт подчеркнула, что для этого в договоре не должно быть ограничений по сумме досрочного погашения. При полном погашении ипотеки на счет вносится вся оставшаяся сумма долга и проценты, начисленные после последнего платежа. Заемщик получает закладную, а обременение с недвижимости снимается. Если для погашения долга использовался материнский капитал, то владелец квартиры обязан наделить долями в ней всех членов семьи. Это необходимо сделать в течение шести месяцев после погашения кредита, напомнила Дайнеко. В конце 2021 года ставки по ипотеке в России составили 13,2%, подскочив на 4,4%. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», это рекордный рост с 2015 года. Увеличение процентов по ипотеке специалисты связывают с повышением ключевой ставки Центробанка РФ. Последний раз регулятор поднял ее в середине декабря 2021 года — до 8,5%. Гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет считает, что летом 2022 года ключевая ставка Центробанка РФ может увеличиться до 10,5%. Среднегодовая инфляция при этом составит около 6%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Досрочно погасить ипотеку выгоднее в первой половине срока кредитования, поскольку в это время ежемесячный платеж состоит в основном из процентов. Такое мнение высказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко. При этом она подчеркнула, что не стоить уменьшать долговую нагрузку в ущерб качеству жизни. «Платеж [по ипотеке] каждый месяц одинаковый, он состоит в пропорции из суммы в погашение основного долга и процентов. В первую половину срока кредитования в пропорции платежа больше процентов (основной долг выплачивается медленно), а ближе к окончанию срока гасится преимущественно основной долг. Исходя из этого в первой половине срока гасить ипотеку выгоднее, чем во второй (если не брать в расчет инфляцию)», — приводит мнение Ольги Дайнеко «Российская газета». Эксперт напомнила, что досрочно погасить займ на жилье можно частями или полностью. В первом случае можно уменьшить размер основного долга и общую переплату по процентам. Чтобы оформить частичное погашение долга, заемщик должен при внесении денег заполнить заявление. Это можно сделать в банке или удаленно, через приложение или интернет-банк. Частичное досрочное погашение также помогает уменьшить размер ежемесячного платежа или сократить срок кредитования, рассказала Дайнеко. Заемщик может снизить ежемесячный платеж, но вносить обычную сумму. Так он обеспечит себе гарантию платежеспособности в трудные времена, уточнила Дайнеко. Эксперт подчеркнула, что для этого в договоре не должно быть ограничений по сумме досрочного погашения. При полном погашении ипотеки на счет вносится вся оставшаяся сумма долга и проценты, начисленные после последнего платежа. Заемщик получает закладную, а обременение с недвижимости снимается. Если для погашения долга использовался материнский капитал, то владелец квартиры обязан наделить долями в ней всех членов семьи. Это необходимо сделать в течение шести месяцев после погашения кредита, напомнила Дайнеко. В конце 2021 года ставки по ипотеке в России составили 13,2%, подскочив на 4,4%. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», это рекордный рост с 2015 года. Увеличение процентов по ипотеке специалисты связывают с повышением ключевой ставки Центробанка РФ. Последний раз регулятор поднял ее в середине декабря 2021 года — до 8,5%. Гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет считает, что летом 2022 года ключевая ставка Центробанка РФ может увеличиться до 10,5%. Среднегодовая инфляция при этом составит около 6%.