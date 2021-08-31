Финансист перечислил надежные способы снизить платеж по ипотеке

Финансист советует самостоятельно изучить ипотечные программы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Лучше брать ипотеку на максимально возможный срок, чтобы уменьшить ежемесячный платеж. Об этом заявила эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Дайнеко рекомендует брать ипотеку на максимально возможный срок. По ее словам, это поможет уменьшить ежемесячный платеж и финансовые риски, но увеличит общую переплату. При досрочном погашении лучше сокращать ежемесячный платеж, а не срок кредитования, чтобы уменьшить «тело» кредита, сказала Ольга Дайнеко изданию РИА «Новости».

При выборе кредита не стоит доверять специалисту из банка, а лучше самостоятельно изучить программы по ипотеке. Также лучше выбрать банк, в котором уже есть вклады или зарплатный проект. По ее словам, в таком случае у заемщика будет шанс получить индивидуальные условия с пониженной ставкой. Более низкий процент можно получить при оформлении страховки, потому что в банке иногда дороже эта услуга, чем в страховой компании. Размер кредита и выплат по нему можно снизить при использовании материнского капитала, отметила Дайнеко. Те, кто ежегодно выплачивают кредит, могут возмещать НДФЛ и рефинансировать кредит.

Ранее в России предрекли рост ставок по ипотечным и потребительским кредитам к концу года. Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев заявил, что ставки увеличатся, если инфляция продолжит расти. В России выдача ипотечных кредитов упала на 20,6%, пишет сайт MK.RU . Банки в июле предоставили кредиты на 433 миллиарда рублей, а в июне сумма составляла 545 миллиардов рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей».