Разработкой тюменского ученого заинтересовались в Минобороны РФ

Разработка тюменского ученого Ивана Шаненкова поможет в изготовлении медикаментов для военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Разработкой заведующего лабораторией ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы ТюмГУ Ивана Шаненкова заинтересовались в Министерстве обороны РФ. Об этом со ссылкой на слова ученого сообщает официальный сайт Тюменской областной думы. Ученый синтезировал материал, который может помочь в изготовлении останавливающих кровь медикаментов.

«Большую часть карьеры я посвятил работе с плазмой — высокоэнергетической материей, с помощью которой мы синтезировали новые материалы: нано- и микрочастицы различных порошков. Один из них, оксид железа, затем был использован медиками из Института гематологии Минздрава РФ при разработке гомеостатических — то есть останавливающих кровь — средств. Сейчас этой технологией заинтересовалось Минобороны», — сообщает официальный сайт облдумы со ссылкой на слова Шаненкова.

Там добавили, что о своих научных открытиях он рассказал студентам тюменских вузов на открытии выставке «Молодые ученые — будущее России», которая размещена в региональном парламенте. Одним из ее экспонатов является портрет Шаненкова.

В 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Соответствующие цели были поставлены в рамках реализации нацпроекта «Наука». Кроме этого, в РФ должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей.