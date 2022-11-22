Холода скуют Челябинскую область в ночь на субботу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти до 30 градусов мороза похолодает в Челябинской области к субботе 26 ноября. Днем мороз также обещает быть сильным, следует из прогноза регионального гидрометеоцентра.

«Ночью и днем пятницы, 25 ноября, будет еще не слишком морозно — до 16-17 градусов ниже нуля. Но в ночь на субботу температура опустится до минус 29 градусов, днем термометры будут показывать 16-18 градусов холода. Северный ветер будет достигать скорости до 6 метров в секунду», — пояснили в ЦГМС.

Холодно будет в выходные и в столице региона. Ночью 26 ноября жителям Челябинска обещают до 28 градусов мороза. Днем, как и по всей области, немного потеплеет — до минус 13-15 градусов.