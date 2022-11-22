Мэрия потратит миллионы, чтобы узнать мнение пермяков о своей работе

23 ноября 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Опросы будут проводиться как лично, так и по телефону Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Перми готова заплатить 1, 85 млн рублей за 7 соцопросов на тему «Отношение жителей города Перми к социально-экономической ситуации в городе и ее изменениям». Соответствующий документ появился на сайте закупок города. «Задачи опросов — оценка степени удовлетворенности респондентов проживанием в городе Перми, качество и комфорт городской среды, оценка уровня доверия к органам власти города Перми и степени информированности населения о деятельности органов власти. Изучение мнения респондентов об основных проблемах, препятствующих развитию города Перми», — сказано в документе. Также опросы должны определить состояние делового климата в секторе малого и среднего предпринимательства. За 1,85 млн рублей, исполнитель должен провести 7 соцопросов на разные темы, в каждой из которых не менее 50 вопросов. Их также должен разработать исполнитель. Опрос жителей будет проводиться как по телефону, так и лично, при поквартирном обходе.

Администрация Перми готова заплатить 1, 85 млн рублей за 7 соцопросов на тему «Отношение жителей города Перми к социально-экономической ситуации в городе и ее изменениям». Соответствующий документ появился на сайте закупок города. «Задачи опросов — оценка степени удовлетворенности респондентов проживанием в городе Перми, качество и комфорт городской среды, оценка уровня доверия к органам власти города Перми и степени информированности населения о деятельности органов власти. Изучение мнения респондентов об основных проблемах, препятствующих развитию города Перми», — сказано в документе. Также опросы должны определить состояние делового климата в секторе малого и среднего предпринимательства. За 1,85 млн рублей, исполнитель должен провести 7 соцопросов на разные темы, в каждой из которых не менее 50 вопросов. Их также должен разработать исполнитель. Опрос жителей будет проводиться как по телефону, так и лично, при поквартирном обходе.