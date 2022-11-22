Власти ЯНАО завершат расселение аварийных домов на год раньше

Расселение аварийных домов завершится в 2023 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти ЯНАО в 2023 году завершат расселение жилфонда, признанного аварийным до 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Округ взял на себя обязательство завершить расселение жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, уже в следующем году. Постановление об этом подписал губернатор Дмитрий Артюхов», — сообщается на сайте правительства. Отмечается, что с 2019 года было расселено более 11 тысяч человек.