22 ноября 2022

Власти ЯНАО завершат расселение аварийных домов на год раньше

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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, скульптура, здание, газпром добыча надым, знак многолетней дружбы газпрома и населения янао
Расселение аварийных домов завершится в 2023 году Фото:

Власти ЯНАО в 2023 году завершат расселение жилфонда, признанного аварийным до 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Округ взял на себя обязательство завершить расселение жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, уже в следующем году. Постановление об этом подписал губернатор Дмитрий Артюхов», — сообщается на сайте правительства. Отмечается, что с 2019 года было расселено более 11 тысяч человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что программа переселения в ЯНАО продолжится, несмотря на дефицит в бюджете. Пик ввода жилья ожидают в следующие два года.

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Власти ЯНАО в 2023 году завершат расселение жилфонда, признанного аварийным до 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО. «Округ взял на себя обязательство завершить расселение жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, уже в следующем году. Постановление об этом подписал губернатор Дмитрий Артюхов», — сообщается на сайте правительства. Отмечается, что с 2019 года было расселено более 11 тысяч человек. Ранее URA.RU рассказывало, что программа переселения в ЯНАО продолжится, несмотря на дефицит в бюджете. Пик ввода жилья ожидают в следующие два года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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