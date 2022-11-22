Курганский губернатор заставляет мэров отчитываться, опасаясь за свои KPI

Вадим Шумков требует с глав муниципалитетов отчетов о работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков жестко спрашивает с глав округов за работу, потому что их ошибки могут повлиять на его ключевые показатели эффективности (KPI) к концу года. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к региональным властям и сфере муниципальной политики.

«Ближе к концу года Шумков начал лично заслушивать отчеты глав округов и городов. Особый упор — на итоги социально-экономического развития и проблемные вопросы. Губернатор понимает, что от качественной работы на местах зависит его рейтинг», — добавил источник. Другой инсайдер из числа региональных политэлит заявил, что некоторые главы таким жестким подходом недовольны. «Им не нравится, что их критикуют, порой незаслуженно. Многие не выдерживают и уходят. Но другого варианта у региональных властей, как спрашивать жестко, нет. Поставленные задачи нужно выполнять даже при дефиците финансовых и кадровых ресурсов», — подчеркнул он.

Источник, близкий к сфере муниципальной политики подтвердил, что Шумков начал лично заслушивать отчеты от мэров. «Это обычная работа. Основные вопросы, которые спрашивает губернатор, социально-экономическое развитие территорий и планы на следующий год», — указал инсайдер.

Политолог Александр Безделов отметил, что результаты работы муниципальных властей серьезно влияют на итоговые оценки губернаторов. «Важно, чтобы на местах была скоординированная работа, без социальных потрясений, создавались рабочие места и появлялись новые производства. Каждый глава округа отчитывается по достигнутым показателям. Из этого складывается общая оценка работы главы региона», — уточнил Безделов.

Политолог Сергей Ширяев в разговоре с корреспондентом URA.RU обратил внимание на то, что различные рейтинги глав регионов уже начинают формировать. Поэтому курганский губернатор лично взялся за внутреннюю политику. «Шумкову гораздо сложнее работать здесь, чем в Тюмени. Там многие вещи можно закрыть деньгами, а управленческие ошибки не так критичны. В Курганской области любой промах может иметь серьезные последствия, потому что нет резервов, чтобы их исправлять. Естественно, у него жесткий подход, что ошибок не должно быть. За них с глав он спрашивает строго», — заключил эксперт.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос, с просьбой прокомментировать, как Шумков заслушивает глав округов, на какие вопросы делает больший упор. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в сентябре у Шумкова были замечания к работе глав Притобольного района, Щучанского и Петуховского округов. В частности, претензии касались подготовки муниципалитетов к отопительному сезону.