«Единая Россия» подарит беженцам и военнослужащим на передовой Новый год

23 ноября 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Детям беженцев и участников СВО важно подарить праздничное настроение, считает Турчак Фото: Анна Майорова © URA.RU «Единая Россия» проведет новогодние праздники для детей донбасских беженцев и установит для них елки в пунктах временного размещения. Поздравления с Новым годом получат и военнослужащие на передовой, сообщается на официальном сайте партии. «Новый год — праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Его отмечали даже в тяжелейшие для нашей страны годы Великой Отечественной войны, проводили детские елки. Не с размахом, скромно, но все это было», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он также сообщил, что у российских военных на передовой тоже будет праздник. «Даже в полевых условиях. Обязательно поздравим их с Новым годом и передадим поздравления из дома», — пообещал Турчак. Участие дорогостоящих артистов в празднике неуместно, заявил Турчак, однако важно создать новогоднее настроение, прежде всего, у детей. Поэтому главам регионов, возглавляющим отделения «Единой России», рекомендовано пригласить на губернаторские елки еще и детей участников СВО. Традиционная елка желаний тоже будет. С начала специальной военной операции «Единая Россия» оказывает всестороннюю помощь жителям эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях. Пожертвованиями от юридических и физических лиц партия собрала 500 млн рублей для помощи беженцев. С 24 февраля партия доставила 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики. 700 тонн из них — медикаменты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» проведет новогодние праздники для детей донбасских беженцев и установит для них елки в пунктах временного размещения. Поздравления с Новым годом получат и военнослужащие на передовой, сообщается на официальном сайте партии. «Новый год — праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Его отмечали даже в тяжелейшие для нашей страны годы Великой Отечественной войны, проводили детские елки. Не с размахом, скромно, но все это было», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он также сообщил, что у российских военных на передовой тоже будет праздник. «Даже в полевых условиях. Обязательно поздравим их с Новым годом и передадим поздравления из дома», — пообещал Турчак. Участие дорогостоящих артистов в празднике неуместно, заявил Турчак, однако важно создать новогоднее настроение, прежде всего, у детей. Поэтому главам регионов, возглавляющим отделения «Единой России», рекомендовано пригласить на губернаторские елки еще и детей участников СВО. Традиционная елка желаний тоже будет. С начала специальной военной операции «Единая Россия» оказывает всестороннюю помощь жителям эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях. Пожертвованиями от юридических и физических лиц партия собрала 500 млн рублей для помощи беженцев. С 24 февраля партия доставила 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики. 700 тонн из них — медикаменты.