Тюменка, которую хвалил Путин, получила пост в новой правительственной структуре

23 ноября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Екатерина Костылева стала первым советником при департаменте образования региона Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Тюменка Екатерина Костылева, выигравшая федеральный конкурс «Учитель года-2021», получила должность советника в департаменте образования региона, в котором эту позицию ввели пару дней назад. Соответствующий приказ есть в распоряжении URA.RU. Ранее педагога похвалил президент России Владимир Путин. «Приказ директора департамента образования и науки Тюменской области. Назначить Костылеву Екатерину Сергеевну советником, работающим на общественных началах», — говорится в документе, подписанном главой департамента Диной Горковец. Должности советников при департаменте были введены 21 ноября. Согласно положения, они работают безвозмездно, занимаются аналитикой, дают экспертные заключения и рекомендации, а также выполняют другие поручения директора структуры и его замов. Екатерина Костылева стала победительницей конкурса «Учитель года-2021». Тюменка получила возможность пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, который в ходе беседы похвалил ее за педагогическую позицию. Кроме того, учительница получила премию в 500 тысяч рублей от губернатора Александра Моора, и стала советником министра просвещения РФ.

Тюменка Екатерина Костылева, выигравшая федеральный конкурс «Учитель года-2021», получила должность советника в департаменте образования региона, в котором эту позицию ввели пару дней назад. Соответствующий приказ есть в распоряжении URA.RU. Ранее педагога похвалил президент России Владимир Путин. «Приказ директора департамента образования и науки Тюменской области. Назначить Костылеву Екатерину Сергеевну советником, работающим на общественных началах», — говорится в документе, подписанном главой департамента Диной Горковец. Должности советников при департаменте были введены 21 ноября. Согласно положения, они работают безвозмездно, занимаются аналитикой, дают экспертные заключения и рекомендации, а также выполняют другие поручения директора структуры и его замов. Екатерина Костылева стала победительницей конкурса «Учитель года-2021». Тюменка получила возможность пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, который в ходе беседы похвалил ее за педагогическую позицию. Кроме того, учительница получила премию в 500 тысяч рублей от губернатора Александра Моора, и стала советником министра просвещения РФ.