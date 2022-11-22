Тюменка, которую хвалил Путин, получила пост в новой правительственной структуре

Тюменка Екатерина Костылева, выигравшая федеральный конкурс «Учитель года-2021», получила должность советника в департаменте образования региона, в котором эту позицию ввели пару дней назад. Соответствующий приказ есть в распоряжении URA.RU. Ранее педагога похвалил президент России Владимир Путин.
«Приказ директора департамента образования и науки Тюменской области. Назначить Костылеву Екатерину Сергеевну советником, работающим на общественных началах», — говорится в документе, подписанном главой департамента Диной Горковец.
Должности советников при департаменте были введены 21 ноября. Согласно положения, они работают безвозмездно, занимаются аналитикой, дают экспертные заключения и рекомендации, а также выполняют другие поручения директора структуры и его замов.
Екатерина Костылева стала победительницей конкурса «Учитель года-2021». Тюменка получила возможность пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, который в ходе беседы похвалил ее за педагогическую позицию. Кроме того, учительница получила премию в 500 тысяч рублей от губернатора Александра Моора, и стала советником министра просвещения РФ.
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