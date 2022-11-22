Тюменская оппозиция обиделась на главу района

В Тюменской областной думе готовят план мести главе района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы обвинили главу Ишимского района Сергея Ломовцева в нарушении договоренностей на выборах в муниципальную думу, прошедших в сентябре. Об этом URA.RU сообщили источники из оппозиционных парламентских партий.

«Все устные договоренности, которые были перед выборами, он нарушил. Это мы видим по итогам осеннего голосования. Изначально Ломовцев уверял, что вмешиваться в выборы не будет, что хотя бы по два мандата получат все. На деле же — эффективно использовал досрочное голосование, которое началось еще за несколько дней до единого дня выборов. По результатам „досрочки“ — почти все голоса за нужных кандидатов. И почему-то так вышло, что досрочно проголосовала чуть ли не половина населения», — делятся на условиях анонимности источники из партий.

Другие представители тюменских оппозиционных фракций не решаются обвинять Ломовцева в поражении. «Понятно, что глава района здесь только исполнитель. От его личной инициативы мало, что зависит», — объясняют партийцы. Однако, по словам источников, некоторые разочарованные политики готовят для Ломовцева некий план мести.

Агентство направило запрос в администрацию Ишимского района. Ответ на него ожидается.

По итогам выборов в думу Ишимского района прошли 14 кандидатов от «Единой России» и один кандидат от ЛДПР. По словам источников, именно этого кандидата перед выборами приезжал лоббировать тюменский депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков.