22 ноября 2022

Тюменская оппозиция обиделась на главу района

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с директором департамента промышленности Саносяном Андреем. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
В Тюменской областной думе готовят план мести главе района Фото:

Депутаты Тюменской областной думы обвинили главу Ишимского района Сергея Ломовцева в нарушении договоренностей на выборах в муниципальную думу, прошедших в сентябре. Об этом URA.RU сообщили источники из оппозиционных парламентских партий.

«Все устные договоренности, которые были перед выборами, он нарушил. Это мы видим по итогам осеннего голосования. Изначально Ломовцев уверял, что вмешиваться в выборы не будет, что хотя бы по два мандата получат все. На деле же — эффективно использовал досрочное голосование, которое началось еще за несколько дней до единого дня выборов. По результатам „досрочки“ — почти все голоса за нужных кандидатов. И почему-то так вышло, что досрочно проголосовала чуть ли не половина населения», — делятся на условиях анонимности источники из партий.

Другие представители тюменских оппозиционных фракций не решаются обвинять Ломовцева в поражении. «Понятно, что глава района здесь только исполнитель. От его личной инициативы мало, что зависит», — объясняют партийцы. Однако, по словам источников, некоторые разочарованные политики готовят для Ломовцева некий план мести.

Агентство направило запрос в администрацию Ишимского района. Ответ на него ожидается.

По итогам выборов в думу Ишимского района прошли 14 кандидатов от «Единой России» и один кандидат от ЛДПР. По словам источников, именно этого кандидата перед выборами приезжал лоббировать тюменский депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков.

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Депутаты Тюменской областной думы обвинили главу Ишимского района Сергея Ломовцева в нарушении договоренностей на выборах в муниципальную думу, прошедших в сентябре. Об этом URA.RU сообщили источники из оппозиционных парламентских партий. «Все устные договоренности, которые были перед выборами, он нарушил. Это мы видим по итогам осеннего голосования. Изначально Ломовцев уверял, что вмешиваться в выборы не будет, что хотя бы по два мандата получат все. На деле же — эффективно использовал досрочное голосование, которое началось еще за несколько дней до единого дня выборов. По результатам „досрочки“ — почти все голоса за нужных кандидатов. И почему-то так вышло, что досрочно проголосовала чуть ли не половина населения», — делятся на условиях анонимности источники из партий. Другие представители тюменских оппозиционных фракций не решаются обвинять Ломовцева в поражении. «Понятно, что глава района здесь только исполнитель. От его личной инициативы мало, что зависит», — объясняют партийцы. Однако, по словам источников, некоторые разочарованные политики готовят для Ломовцева некий план мести. Агентство направило запрос в администрацию Ишимского района. Ответ на него ожидается. По итогам выборов в думу Ишимского района прошли 14 кандидатов от «Единой России» и один кандидат от ЛДПР. По словам источников, именно этого кандидата перед выборами приезжал лоббировать тюменский депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков.
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