Курганец не взял повестку по частичной мобилизации и подал в суд на военкомат

Житель Курганской области пошел в суд после получения повестки по частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Житель города Шадринска (Курганская область) обратился в суд с иском к военному комиссариату после того, как ему принесли повестку по частичной мобилизации. Отец ребенка-инвалида считал, что имеет право на отсрочку и попытался отстоять свою точку зрения в судебном порядке. Информация появилась на сайте Шадринского районного суда.

Отцу двоих детей, один из которых является инвалидом, 24 сентября в Шадринске хотели вручить повестку по мобилизации. «Н. считает, что в отношении него имеется решение призывной комиссии о призыве на военную службу по мобилизации, которое является незаконным и подлежит отмене, <…> как отец ребенка — инвалида, имеет право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации», — говорилось в заявлении истца.

В суд он предоставил документы о наличии на иждивении у него малолетнего ребенка-инвалида. Службу в РА шадринец проходил в 2021 году. Мужчина просил отменить в отношении себя повестку по мобилизации и предоставить отсрочку.

Представители областного военкомата в суде сообщили, что истцу повестка для явки по мобилизации вручена не была, решение призывной комиссии о призыве его на военную службу не принималось. При этом было установлено, что «оснований для предоставления Н. отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, по причине того, что административный истец имеет на иждивении малолетнего ребенка — инвалида, не имеется».

Суд рассмотрел обстоятельства спора и отказал в удовлетворении искового заявления гражданину. Также было указано, что «отдельного признания права на отсрочку судом в рассматриваемом случае не требуется».

Ранее URA.RU сообщало, что в военкомате рассказали о судах из-за повесток по частичной мобилизации. Все истцы проиграли тяжбы, констатировали в комиссариате.