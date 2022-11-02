Мобилизованные курганцы судятся с военкоматом из-за повесток

03 ноября 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Курганцы судятся с военкоматом из-за выданных повесток по мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Курганцы, которых призвали в армию в рамках частичной мобилизации, судятся с военкоматом из-за полученных повесток. По словам военкома региона Айрата Зарипова, все они проигрывают суды. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Есть те, кто были не согласны с каким-то решением по мобилизации. Они подавали в суд, но проиграли. Со стороны военкоматов в этом вопросе никаких нарушений нет. Тем более, что в федеральном законе все четко определено, кто подлежит призыву, а кто нет», — сказал Зарипов. Также военком сообщил, что собирается информация по тем, кто не явился по повесткам. В отношении них будут приняты соответствующие меры. «Мы однозначно направим протоколы на них, чтобы люди понимали, что нельзя так — захотел пришел, захотел не пришел. Почему один должен добросовестно исполнять свои обязанности, а другой может как-то юлить», — отметил Зарипов. Ранее URA.RU писало о том, что военком рассказал, что ждет курганцев за неявки по повесткам. Позже стало известно, что житель Кургана проиграл суд военкомату из-за частичной мобилизации. Также сообщалось, что в курганском военкомате рассказали из-за каких ошибок в регионе забирают студентов в армию по призыву. О завершении частичной мобилизации в России было объявлено 28 октября. По словам министра обороны РФ, в рамках кампании было призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса.

Курганцы, которых призвали в армию в рамках частичной мобилизации, судятся с военкоматом из-за полученных повесток. По словам военкома региона Айрата Зарипова, все они проигрывают суды. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Есть те, кто были не согласны с каким-то решением по мобилизации. Они подавали в суд, но проиграли. Со стороны военкоматов в этом вопросе никаких нарушений нет. Тем более, что в федеральном законе все четко определено, кто подлежит призыву, а кто нет», — сказал Зарипов. Также военком сообщил, что собирается информация по тем, кто не явился по повесткам. В отношении них будут приняты соответствующие меры. «Мы однозначно направим протоколы на них, чтобы люди понимали, что нельзя так — захотел пришел, захотел не пришел. Почему один должен добросовестно исполнять свои обязанности, а другой может как-то юлить», — отметил Зарипов. Ранее URA.RU писало о том, что военком рассказал, что ждет курганцев за неявки по повесткам. Позже стало известно, что житель Кургана проиграл суд военкомату из-за частичной мобилизации. Также сообщалось, что в курганском военкомате рассказали из-за каких ошибок в регионе забирают студентов в армию по призыву. О завершении частичной мобилизации в России было объявлено 28 октября. По словам министра обороны РФ, в рамках кампании было призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса.