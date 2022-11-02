02 ноября 2022

Мобилизованные курганцы судятся с военкоматом из-за повесток

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Курганцы судятся с военкоматом из-за выданных повесток по мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Курганцы, которых призвали в армию в рамках частичной мобилизации, судятся с военкоматом из-за полученных повесток. По словам военкома региона Айрата Зарипова, все они проигрывают суды. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Есть те, кто были не согласны с каким-то решением по мобилизации. Они подавали в суд, но проиграли. Со стороны военкоматов в этом вопросе никаких нарушений нет. Тем более, что в федеральном законе все четко определено, кто подлежит призыву, а кто нет», — сказал Зарипов.

Также военком сообщил, что собирается информация по тем, кто не явился по повесткам. В отношении них будут приняты соответствующие меры. «Мы однозначно направим протоколы на них, чтобы люди понимали, что нельзя так — захотел пришел, захотел не пришел. Почему один должен добросовестно исполнять свои обязанности, а другой может как-то юлить», — отметил Зарипов.

Ранее URA.RU писало о том, что военком рассказал, что ждет курганцев за неявки по повесткам. Позже стало известно, что житель Кургана проиграл суд военкомату из-за частичной мобилизации. Также сообщалось, что в курганском военкомате рассказали из-за каких ошибок в регионе забирают студентов в армию по призыву.

О завершении частичной мобилизации в России было объявлено 28 октября. По словам министра обороны РФ, в рамках кампании было призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса.

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Курганцы, которых призвали в армию в рамках частичной мобилизации, судятся с военкоматом из-за полученных повесток. По словам военкома региона Айрата Зарипова, все они проигрывают суды. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Есть те, кто были не согласны с каким-то решением по мобилизации. Они подавали в суд, но проиграли. Со стороны военкоматов в этом вопросе никаких нарушений нет. Тем более, что в федеральном законе все четко определено, кто подлежит призыву, а кто нет», — сказал Зарипов. Также военком сообщил, что собирается информация по тем, кто не явился по повесткам. В отношении них будут приняты соответствующие меры. «Мы однозначно направим протоколы на них, чтобы люди понимали, что нельзя так — захотел пришел, захотел не пришел. Почему один должен добросовестно исполнять свои обязанности, а другой может как-то юлить», — отметил Зарипов. Ранее URA.RU писало о том, что военком рассказал, что ждет курганцев за неявки по повесткам. Позже стало известно, что житель Кургана проиграл суд военкомату из-за частичной мобилизации. Также сообщалось, что в курганском военкомате рассказали из-за каких ошибок в регионе забирают студентов в армию по призыву. О завершении частичной мобилизации в России было объявлено 28 октября. По словам министра обороны РФ, в рамках кампании было призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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