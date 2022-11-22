22 ноября 2022

Замначальника ГУ МВД по Челябинской области уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зубрин. Интервью, кабинет чиновника, рабочее место, пустое кресло
Место замначальника челябинского полицейского главка по работе с личным составом вновь вакантно Фото:
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Исполнявший обязанности заместителя начальника ГУ МВД по Челябинской области, полковник полиции Виталий Шеленков уходит в отставку. Эту информацию подтвердил URA.RU 23 ноября он сам.

«Это мое решение. Пришло время заняться семьей и здоровьем. Необходимый стаж для ухода на отдых я давно выработал», — сообщил URA.RU Шеленков.

О назначении Шеленкова, как временного замруководителя стало известно в начале августа. К этому моменту в главке, как и по всей стране, указом президента России была введена четвертая ставка заместителя начальника — по работе с личным составом. В сентябре Шеленков был представлен коллективу регионального главка. Ожидалось подписание приказа о назначении на постоянную должность.

Шеленков — уроженец Челябинска. С 2004 по 2018 год командовал специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР), затем служил замначальника Управления федеральной службы войск национальной гвардии по Челябинской области. За время службы в органах внутренних дел прошел две чеченские кампании.

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Исполнявший обязанности заместителя начальника ГУ МВД по Челябинской области, полковник полиции Виталий Шеленков уходит в отставку. Эту информацию подтвердил URA.RU 23 ноября он сам. «Это мое решение. Пришло время заняться семьей и здоровьем. Необходимый стаж для ухода на отдых я давно выработал», — сообщил URA.RU Шеленков. О назначении Шеленкова, как временного замруководителя стало известно в начале августа. К этому моменту в главке, как и по всей стране, указом президента России была введена четвертая ставка заместителя начальника — по работе с личным составом. В сентябре Шеленков был представлен коллективу регионального главка. Ожидалось подписание приказа о назначении на постоянную должность. Шеленков — уроженец Челябинска. С 2004 по 2018 год командовал специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР), затем служил замначальника Управления федеральной службы войск национальной гвардии по Челябинской области. За время службы в органах внутренних дел прошел две чеченские кампании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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