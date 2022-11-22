Замначальника ГУ МВД по Челябинской области уходит в отставку

23 ноября 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Место замначальника челябинского полицейского главка по работе с личным составом вновь вакантно Фото: Павел Бедняков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Исполнявший обязанности заместителя начальника ГУ МВД по Челябинской области, полковник полиции Виталий Шеленков уходит в отставку. Эту информацию подтвердил URA.RU 23 ноября он сам. «Это мое решение. Пришло время заняться семьей и здоровьем. Необходимый стаж для ухода на отдых я давно выработал», — сообщил URA.RU Шеленков. О назначении Шеленкова, как временного замруководителя стало известно в начале августа. К этому моменту в главке, как и по всей стране, указом президента России была введена четвертая ставка заместителя начальника — по работе с личным составом. В сентябре Шеленков был представлен коллективу регионального главка. Ожидалось подписание приказа о назначении на постоянную должность. Шеленков — уроженец Челябинска. С 2004 по 2018 год командовал специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР), затем служил замначальника Управления федеральной службы войск национальной гвардии по Челябинской области. За время службы в органах внутренних дел прошел две чеченские кампании.

Исполнявший обязанности заместителя начальника ГУ МВД по Челябинской области, полковник полиции Виталий Шеленков уходит в отставку. Эту информацию подтвердил URA.RU 23 ноября он сам. «Это мое решение. Пришло время заняться семьей и здоровьем. Необходимый стаж для ухода на отдых я давно выработал», — сообщил URA.RU Шеленков. О назначении Шеленкова, как временного замруководителя стало известно в начале августа. К этому моменту в главке, как и по всей стране, указом президента России была введена четвертая ставка заместителя начальника — по работе с личным составом. В сентябре Шеленков был представлен коллективу регионального главка. Ожидалось подписание приказа о назначении на постоянную должность. Шеленков — уроженец Челябинска. С 2004 по 2018 год командовал специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР), затем служил замначальника Управления федеральной службы войск национальной гвардии по Челябинской области. За время службы в органах внутренних дел прошел две чеченские кампании.