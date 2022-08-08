Боевой офицер претендует на пост замглавы челябинского ГУ МВД

Назначение произойдет по указу президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Челябинской области Виталий Шеленков претендует на пост заместителя начальника ГУ МВД по Челябинской области по работе с личным составом. Это новая, четвертая, ставка заместителя, введенная по всей стране указом президента от 6 июня. Информацию о планируемом назначении URA.RU подтвердил начальник ГУ МВД области Михаил Скоков.

«Новая должность заместителя, который будет курировать всю работу с личным составом, введена в региональных подразделениях МВД России указом президента Владимира Путина в рамках мер по укреплению работы на этом направлении. Мной на эту должность предложена кандидатура Виталия Анатольевича Шеленкова, который обладает всеми необходимыми качествами и авторитетом, в том числе, для усиления работы по профессиональному воспитанию сотрудников. Руководство МВД России кандидатуру одобрило, в настоящее время идут необходимые процедуры переназначения из одного ведомства в другое, назначение состоится при подписании соответствующего указа президента РФ», — рассказал Михаил Скоков.

Полковник полиции Виталий Шеленков — уроженец Челябинска. С 2004 по 2018 год он занимал пост командира специального отряда быстрого реагирования (СОБР), затем занял должность заместителя начальника Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области. За время службы в органах внутренних дел прошел две чеченские кампании.

Ранее стало известно, что ГУ МВД по Челябинской области в связи с переводом на аналогичную должность в Грозном покинул заместитель начальника, начальник полиции Сергей Богдановский. До этого ушел в отставку еще один замначальника, начальник ГСУ Андрей Сухопаров. Эти должности пока остаются вакантными. Действующий заместитель, генерал-майор внутренней службы Артур Рахматуллин, курирует вопросы тыла. Они сохранятся за ним.