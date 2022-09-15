Челябинский генерал МВД представил нового зама

Михаил Скоков представит коллективу Виталия Шеленкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГУ МВД Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков 16 сентября представил личному составу своего зама. Как сообщает пресс-служба ведомства, новым исполняющим обязанности заместителя начальника МВД региона стал полковник полиции Виталий Шеленков.

«Михаил Скоков представил личному составу исполняющего обязанности заместителя начальника Главка. Им стал полковник полиции Виталий Шеленков. Руководитель областного полицейского главка поздравил Виталия Анатольевича и выразил уверенность, что его профессионализм, высокая ответственность и организаторские способности позволят правильно выстроить работу кадрового подразделения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона.

О грядущем назначении стало известно в начале августа, после введения новой — четвертой — ставки замначальника по работе с личным составом в главных управлениях МВД. Это было сделано по всей стране указом президента РФ.

Шеленков — уроженец Челябинска. С 2004 по 2018 год он командовал специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР), затем служил заместителем начальника Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области. За время службы в органах внутренних дел прошел две чеченские кампании.