Челябинскому правительству через суд выставили счет на сумму свыше миллиарда рублей

Деньги, по мнению управляющего, должны поступить из региональной казны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурсный управляющий обанкротившегося Агентства инвестиционного развития Челябинской области (АИР) Алексей Пивоваров обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с регионального правительства и министерства финансов свыше миллиарда рублей. Эти деньги должны поступить в конкурсную массу АНО «АИР», следует из материалов суда.

«Конкурсный управляющий АНО „АИР“ Пивоваров Алексей Алексеевич обратился в Арбитражный суд области с заявлением. В нем он просит признать договор дарения денежных средств Челябинской области от 18.05.2017 г. №11/2-11 и договор дарения денежных средств Челябинской области от 04.09.2018 г. №11/2-44, заключенные с министерством финансов Челябинской области, недействительным», — говорится в материалах Арбитражного суда Челябинской области.

В своем заявлении Пивоваров просит применить последствия недействительности сделок и взыскать с правительства области и регионального минфина сумму в размере 1 млрд 8 млн 99 тысяч рублей. Деньги, по мнению управляющего, должны поступить в конкурсную массу АИР из региональной казны.

Заявление Пивоварова арбитражный суд оставил без движения, поскольку конкурсный управляющий допустил при его подаче ряд нарушений. В частности, он не оплатил госпошлину в размере 6 тысяч рублей. Заявителю предложено не позднее 14 декабря 2022 предоставить в арбитражный суд доказательства устранения всех недочетов.

АИР было создано в 2013 году правительством региона как специализированная организация для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации.

В итоге агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной и ее конкурсным управляющим был назначен Пивоваров, член ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».