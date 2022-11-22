Комментатор с Матч-ТВ проведет творческий вечер в ХМАО

Комментатор с Матч-ТВ Дмитрий Губерниев анонсировал творческий вечер в ХМАО

23 ноября 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев анонсировал стихи и песни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комментатор федерального телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев проведет творческий вечер в Ханты-Мансийске. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале. «Ханты! Встретимся вечером в субботу в уютной обстановке! Неформальное общение гарантирую! Стихи и песни!», — написал известный комментатор. Ранее URA.RU рассказывало, что спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прилетал в Ханты-Мансийск (ХМАО), чтобы прокомментировать несколько гонок зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Вечером 19 марта у шоумена был творческий вечер.

Комментатор федерального телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев проведет творческий вечер в Ханты-Мансийске. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале. «Ханты! Встретимся вечером в субботу в уютной обстановке! Неформальное общение гарантирую! Стихи и песни!», — написал известный комментатор. Ранее URA.RU рассказывало, что спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прилетал в Ханты-Мансийск (ХМАО), чтобы прокомментировать несколько гонок зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Вечером 19 марта у шоумена был творческий вечер.