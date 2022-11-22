22 ноября 2022

Комментатор с Матч-ТВ проведет творческий вечер в ХМАО

Комментатор с Матч-ТВ Дмитрий Губерниев анонсировал творческий вечер в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, губерниев дмитрий
Дмитрий Губерниев анонсировал стихи и песни Фото:

Комментатор федерального телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев проведет творческий вечер в Ханты-Мансийске. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Ханты! Встретимся вечером в субботу в уютной обстановке! Неформальное общение гарантирую! Стихи и песни!», — написал известный комментатор.

Ранее URA.RU рассказывало, что спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прилетал в Ханты-Мансийск (ХМАО), чтобы прокомментировать несколько гонок зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Вечером 19 марта у шоумена был творческий вечер.

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Комментатор федерального телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев проведет творческий вечер в Ханты-Мансийске. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале. «Ханты! Встретимся вечером в субботу в уютной обстановке! Неформальное общение гарантирую! Стихи и песни!», — написал известный комментатор. Ранее URA.RU рассказывало, что спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прилетал в Ханты-Мансийск (ХМАО), чтобы прокомментировать несколько гонок зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Вечером 19 марта у шоумена был творческий вечер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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