Комментатор с Матч-ТВ проведет творческий вечер в ХМАО

Дмитрий Губерниев анонсировал стихи и песни
Комментатор федерального телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев проведет творческий вечер в Ханты-Мансийске. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале.
«Ханты! Встретимся вечером в субботу в уютной обстановке! Неформальное общение гарантирую! Стихи и песни!», — написал известный комментатор.
Ранее URA.RU рассказывало, что спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прилетал в Ханты-Мансийск (ХМАО), чтобы прокомментировать несколько гонок зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Вечером 19 марта у шоумена был творческий вечер.
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