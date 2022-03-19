Губерниев прилетит в Ханты-Мансийск ради Паралимпиады и концерта

Вечером у Дмитрия Губерниева запланирован концерт в «Югра-Классик» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Паралимпийские игры-2022

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прилетит в Ханты-Мансийск (ХМАО), чтобы прокомментировать несколько гонок зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Вечером 19 марта у шоумена запланирован творческий вечер в КТЦ «Югра-Классик». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Дмитрий Губерниев специально для прямого эфира „Матч ТВ“ из Ханты-Мансийска будет комментировать несколько гонок Паралимпиады. Вчера в столицу Югры приехала часть его творческой команды, которая помогает ему во время трансляций на трассе и в микст-зоне. Вечером 19 марта у Губерниева запланирован концерт в „Югра-Классик“. Будут песни под гитару. Пригласительные на это мероприятие раздавали после церемонии открытия игр», — сообщил корреспондент.

3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. В соревнованиях примут участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана.

Ранее URA.RU сообщало, что комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев. Ради этого «Матч ТВ» попросил перенести часть соревнований на выходные.

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