22 ноября 2022

В пермской деревне Чуваки за пять миллионов продается гостиница. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
База отдыха
Гостиница расположена рядом с аэропортом Фото:

В деревне Чуваки (Пермский муниципальный округ) продается здание гостиницы сельского типа. Цена актива — 5,1 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Срочно продается большой дом с возможностью использование база отдыха — гостиница — общежитие. С десятью отдельными входами и санузлами — есть двери и разводка. Площадь здания 12 на 24 метра. Дополнительно возможно увеличение площади за счет мансарды», — указано в объявлении.

Также уточняется, что здание гостиницы с земельным участком находится в десяти минутах езды от аэропорта Большое Савино. Продавец готов к торгу, возможен обмен актива на квартиру в центре Перми или в микрорайоне Ива.

Здание гостиницы продавец также предлагает обменять на квартиру в центре Перми
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В деревне Чуваки (Пермский муниципальный округ) продается здание гостиницы сельского типа. Цена актива — 5,1 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». «Срочно продается большой дом с возможностью использование база отдыха — гостиница — общежитие. С десятью отдельными входами и санузлами — есть двери и разводка. Площадь здания 12 на 24 метра. Дополнительно возможно увеличение площади за счет мансарды», — указано в объявлении. Также уточняется, что здание гостиницы с земельным участком находится в десяти минутах езды от аэропорта Большое Савино. Продавец готов к торгу, возможен обмен актива на квартиру в центре Перми или в микрорайоне Ива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...