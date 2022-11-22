В деревне Чуваки (Пермский муниципальный округ) продается здание гостиницы сельского типа. Цена актива — 5,1 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».
«Срочно продается большой дом с возможностью использование база отдыха — гостиница — общежитие. С десятью отдельными входами и санузлами — есть двери и разводка. Площадь здания 12 на 24 метра. Дополнительно возможно увеличение площади за счет мансарды», — указано в объявлении.
Также уточняется, что здание гостиницы с земельным участком находится в десяти минутах езды от аэропорта Большое Савино. Продавец готов к торгу, возможен обмен актива на квартиру в центре Перми или в микрорайоне Ива.
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