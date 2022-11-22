Депутат ГД просит курганский парламент лишить чиновников бизнес-класса

В курганском парламенте рассмотрят обращение от депутата Госдумы по поводу излишних трат чиновников (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева написала обращения в региональные парламенты России, в том числе в Курганскую область. В нем она просит депутатов ограничить траты чиновников на перелеты бизнес-классом. Об этом сообщили источники, близкие к Госдуме. Сама Авксентьева объяснила URA.RU, зачем это сделано.

«Депутат ГД совершенно резонно обратила внимание на затраты чиновников на перелеты бизнес-классом и пользование бизнес-залом аэропортов. Она просит депутатов ограничить эти траты при формировании бюджетов на 2023 год. Письма она направила в региональные парламенты, в том числе и Курганскую область», — пояснили инсайдеры.

В обращении депутат акцентировала, что просьба связана с санкционным давлением на РФ и увеличением дефицита региональных бюджетов. Авксентьева уверена, что депутаты могут принять местные законодательные акты и ограничить излишние траты чиновников.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева специально для URA.RU пояснила, что, будучи мэром она отказалась от машины мэрии в Москве. Ездила в командировках на метро или на такси. «Любовь к дорогим машинам для чиновников — всегда маркер сверхпотребления. Если в бюджете есть „лишние деньги“, то стоит направить их на помощь вынужденным переселенцам, военнослужащим, гуманитарную помощь тем, кто встречает первые заморозки в разрушенных городах новых территорий», — уточнила Авксентьева.

В курганской облдуме URA.RU подтвердили, что такое обращение поступило. Депутаты готовятся его рассмотреть. По словам спикера Дмитрия Фролова, при этом аппарат думы и руководители никогда не пользуются ни VIP-залами аэропортом, ни перелетами бизнес-классом, а летают эконом-классом.

Ранее URA.RU писало, что в 2023 году в Курганской области власти собираются сократить расходы регионального бюджета на 3,5 млрд рублей. Общая сумма расходов составит 62 млрд 895 млн рублей. Доходы планируются в размере в 59 млрд 886 млн рублей. Дефицит — 3 млрд рублей. При этом в следующем году планируют потратить на губернатора на 747 тысяч больше, чем в этом. Сумма расходов на эти цели составляет более 6,6 млн рублей В пресс-службе правительства региона тогда уточняли, что это связано с компенсацией от неиспользованного отпуска.