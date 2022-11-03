В бюджете Курганской области запланировали увеличить расходы на губернатора

В проекте бюджета Курганской области на 2023 год прописали суммы содержания губернатора и правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в следующем году планируют потратить на губернатора на 747 тысяч больше, чем в этом году. Сумма расходов составляет более 6,6 млн рублей, говорится в законопроекте о бюджете на 2023 году. Документ опубликован на сайте облдумы. В пресс-службе правительства региона в ответ на редакционный запрос URA.RU уточнили, что это связано с компенсацией от неиспользованного отпуска.

«Общегосударственные вопросы. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 2023 год — 6 млн 674 тысячи рублей», — говорится в приложении к документу. В 2022 году на эти цели было запланировано 5 млн 927 тысяч рублей.

В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области сообщили, что планируемое увеличение затрат связано с оставшейся компенсацией от неиспользованного отпуска. «Увеличение плановых сумм расходов по статье связано с наличием сформированного резерва компенсационных выплат за неиспользуемые дни отпуска с 2019 года по текущую дату с учетом налоговых выплат», — говорится в ответе областного правительства.

В законопроекте также говорится, что 231 млн 110 тысяч рублей собираются выделить на работу регионального правительства и местных администраций. Еще 79 млн 722 тысячи рублей планируют направить на финансирование законодательных органов власти.

Ранее URA.RU писало, что в следующем году курганские власти запланировали сократить расходы региональной казны на 3,5 млрд рублей. Планируют сэкономить на поддержке сельского хозяйства, выплатах государственным и муниципальной служащим, субсидиях местным бюджетам. Сокращение расходов бюджета временно коснется выплат спортсменам, педагогам.