Власти ЯНАО восстановят популяцию ценных видов рыб

Существующее стадо рыб в ЯНАО оценили в 300 тысяч особей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Обь-Иртышском бассейне (ЯНАО) восстановят популяцию ценной породы рыбы — муксуна. На данный момент существующее стадо оценили в 300 тысяч особей, что является недостаточным числом для самостоятельного восстановления популяции, сообщается на сайте окружного правительства.

«Сегодня, 23 ноября, в режиме видеоконференции состоялось совещание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Темой совещания стал вопрос восстановления популяции ценных пород сиговых рыб в Обь-Иртышском районе. В первую очередь — муксуна. Сегодня существующее стадо оценивается в 300 тысяч особей. Это количество является минимальным и недостаточным для самостоятельного восстановления популяции до промыслового объема», — говорится в сообщении.

По мнению главы Ямала Дмитрия Артюхова, для округа это имеет важное значение. Для прогрессивной работы разработают долгосрочную программу. Над ней будут работать три региона — ЯНАО, ХМАО, Томская область, в том числе и федеральные структуры. Отмечается, что в работу также войдет научная деятельность, борьба с незаконным выловом рыбы и искусственное воспроизводство. Благодаря сотрудничество регионов получится лучше контролировать состояние рыбы в Обь-Иртышском бассейне.

«В 2017 году в округе было создано научно-производственное объединение „Собский рыбоводный завод“. Предприятие занимается полным циклом выращивания молоди: от получения икры от собственных маточных стад до выпуска мальков в естественную среду обитания. Сейчас ремонтно-маточное стадо насчитывает около 10 тысяч особей разных возрастов», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что ученые в округе исследуют состояние сиговых видов рыб. Для этого власти инициировали масштабное исследование, чтобы понять перспективы сохранения и восстановления.

Президент страны Владимир Путин объявил десятилетие науки и технологий. Важнейшей задачей стало — привлечь ученых к важным вопросам и проблемам страны, а также сохранению природных мощностей. Невозможно развивать регионы без использования научно-технической базы и достижений.