Путин призвал оснастить миротворческие силы ОДКБ современным вооружением

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, саммит, путин владимир, одкб, пашинян никол
Заседание ОДКБ проходит 23 ноября в Ереване с участием России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Фото:

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею оснащения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным вооружением. Об этом российский лидер рассказал на заседании ОДКБ. Соответствующее видео имеется в распоряжении URA.RU.

«Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован. Россия поддерживает решение об оснащении сил [организации] современными вооружениям», — пояснил президент. Он также отметил, что Российская Федерация поддерживает решение ОДКБ по улучшению систем связи, а также по созданию систем радиационной и химзащиты.

Заседание Совета коллективной безопасности проходит 23 ноября в Ереване. В Саммите принимают участие Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее Белоруссия призвала заставить мир считаться с ОДКБ. Об этом заявлял министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею оснащения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным вооружением. Об этом российский лидер рассказал на заседании ОДКБ. Соответствующее видео имеется в распоряжении URA.RU. «Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован. Россия поддерживает решение об оснащении сил [организации] современными вооружениям», — пояснил президент. Он также отметил, что Российская Федерация поддерживает решение ОДКБ по улучшению систем связи, а также по созданию систем радиационной и химзащиты. Заседание Совета коллективной безопасности проходит 23 ноября в Ереване. В Саммите принимают участие Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Ранее Белоруссия призвала заставить мир считаться с ОДКБ. Об этом заявлял министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...