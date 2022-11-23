Путин призвал оснастить миротворческие силы ОДКБ современным вооружением 23 ноября 2022 в 19:40 Размер текста - 17 + Заседание ОДКБ проходит 23 ноября в Ереване с участием России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поддержал идею оснащения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным вооружением. Об этом российский лидер рассказал на заседании ОДКБ. Соответствующее видео имеется в распоряжении URA.RU. «Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован. Россия поддерживает решение об оснащении сил [организации] современными вооружениям», — пояснил президент. Он также отметил, что Российская Федерация поддерживает решение ОДКБ по улучшению систем связи, а также по созданию систем радиационной и химзащиты. Заседание Совета коллективной безопасности проходит 23 ноября в Ереване. В Саммите принимают участие Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Ранее Белоруссия призвала заставить мир считаться с ОДКБ. Об этом заявлял министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею оснащения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным вооружением. Об этом российский лидер рассказал на заседании ОДКБ. Соответствующее видео имеется в распоряжении URA.RU. «Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован. Россия поддерживает решение об оснащении сил [организации] современными вооружениям», — пояснил президент. Он также отметил, что Российская Федерация поддерживает решение ОДКБ по улучшению систем связи, а также по созданию систем радиационной и химзащиты. Заседание Совета коллективной безопасности проходит 23 ноября в Ереване. В Саммите принимают участие Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Ранее Белоруссия призвала заставить мир считаться с ОДКБ. Об этом заявлял министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям